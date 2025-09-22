柴犬さんと1歳の女の子の対照的すぎる反応が、思わず笑ってしまうと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で22万回再生を突破し、「温度差すごいｗ」「可愛い過ぎてニヤけた」「素敵なワンピースが…！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ママが外出→悲しそうに鳴く犬の横で、1歳の女の子が…想定外な『まさかのリアクション』】

大好きなママが外出

YouTubeチャンネル「柴犬きなこと道産子夫婦」では、柴犬『きなこ』ちゃんと、娘さんの『みいちゃん』の日常がたくさん紹介されています。きなこちゃんは、とっても甘えん坊な女の子。一方みいちゃんは、元気いっぱいで感情豊かな女の子なのだとか。今回は、ママを見送る2人の姿が投稿されました。

ママは、きなこちゃんとみいちゃんにそれぞれ挨拶をしたそうです。「パパと待っていたい子、手上げて」という問いかけに、元気よく挙手するみいちゃん。みいちゃんはパパとの留守番が楽しみな様子ですが、きなこちゃんはちょっぴり寂し気な表情だったといいます。

寂しがる柴犬を見て…？

ママが出かけたあと、「はあ」と思い切り溜息をつくみいちゃん。パパの予想に反して、みいちゃんはママの不在に心を乱されることはなかったようです。一方、きなこちゃんは何度も玄関の方を見るなど、ママが恋しくて仕方ない様子。

ママが帰ってきた気配を感じたきなこちゃんは、大急ぎでリビングの扉の前へ向かいました。「ワン！」と切ない声で鳴くきなこちゃんに、みいちゃんはまさかの爆笑…！ケラケラと無邪気に笑うみいちゃん、1歳にして肝が据わっているようです。

大歓迎がもたらした悲劇

ついにママがリビングに入ってくると、きなこちゃんはハイテンションでお出迎えしたといいます。その勢いで事故が起きないように、パパがみいちゃんのことを抑えていたそう。きなこちゃんが落ち着いてからママのお出迎えをしましたが、ここでちょっとしたアクシデントが。

きなこちゃんがママに思い切り飛びついたため、ママの新品のワンピースがほつれてしまったのです。飛び出た糸を見て、ママも唖然。ちょっぴり興奮しすぎたきなこちゃんでしたが、とにかくママが帰ってきて安心したことでしょうね♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「2人とも可愛い」「ママの存在は大きいね」「本当に癒されました」などさまざまなコメントが寄せられました。YouTubeチャンネル「柴犬きなこと道産子夫婦」では、きなこちゃんとみいちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬きなこと道産子夫婦」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。