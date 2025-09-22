¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼¡ßµÜÖ¿¼é»Ë¡ÚÂÐÃÌ¡Û¡Ö¼«Ê¬¤ÏÆÃÊÌ¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤Ê¤¤¡£¥¦¥½¤¬¤Ä¤±¤Ê¤¤¥é¥¸¥ª¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ë¤³¤È¡¿¥é¥¸¥ª¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£à¼¡Âèá¤
¡Ø¥é¥¸¥ª¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£à¼¡Âèá¡Ù¡ÊµÜÖ¿¼é»Ë/¥Ý¥×¥é¼Ò¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´5²ó¡Û
¡Ø¥é¥¸¥ª¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£à¼¡Âèá¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡Ö·ë¶É¡¢¥é¥¸¥ª¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡£AD»þÂå¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤Î°ì¸À¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î»¿ÈÝ¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÇØÉé¤¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÉ¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¡¢Ä°¤¯¿Í¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ëµ»½Ñ¤È¤Ï¡© TBS¥é¥¸¥ª¡ÖJUNK¡×Åý³ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÇËÜ½ñ¤ÎÃø¼Ô¡¦µÜÖ¿¼é»Ë¡£»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼¡¢¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤é·×9ÁÈ¤Î¿Íµ¤¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤ÎÂÐÃÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤¿°ìºý¡Ø¥é¥¸¥ª¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£à¼¡Âèá¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë½Ð¼«¤ä¸ª½ñ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤ ¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼¤µ¤ó
¡Ö¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼ À¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥¹¡¼¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ¤äºÍÇ½¤òÃ¼¡¹¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¹ª¤ß¤Ê¸À¸ì²½Ç½ÎÏ¡¢µ¯Éú¤Î¾¯¤Ê¤¤ÏÃ¤·Êý¤ä¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¤½¤ì¤é¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÊ¢Íî¤Á¤òÂ¥¤¹¡£¥¹¡¼¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ä¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Àµ³Î¤Ë¤«¤Ä¶½Ì£¿¼¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»×¤¤¤ò¤½¤Î·Á¤Î¤Þ¤Þ¡¢À¸¤Î¤Þ¤ÞÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ß¤¤¤ÎÇ§ÃÎ¤¬¥º¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¥·¥ó¥¯¥í¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¥¹¡¼¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¿ÍÊÁ¤ä¿Í´ÖÀ¤â¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¡£¡Ö»ä¤ÏÀÎ¤Ã¤«¤é¼ê¤¬Ã»¤¤¤Î¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤µ¡×¤È¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤ê¡¢ÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊüÁ÷»þ´ÖÆâ¤ËÌµÍý¤ä¤ê·ëÏÀ¤Å¤±¤è¤¦¤È¤»¤º¤Ë·¹Ä°¤·¤¿¤ê¡£¤Ä¤Í¤ËÁÇ¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ËÍ¤Ï¿¼Ìë¤Î·Ý¿Í¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ð¤«¤êÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸áÁ°¤Î¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¤µ¤ó¤ÈÄÌ¤¸¹ç¤¨¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÂÐÃÌ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤Î¤Î¿ôÊ¬¤Ç¤½¤ì¤ÏÛ¹Í«¤Ë½ª¤ï¤ë¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë½Ð¼«¤ä¸ª½ñ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¼Â´¶¤Ç¤¤¿ÂÐÃÌ¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¡¢ÂÐÃÌ¤òÄÌ¤·¤ÆËÍ¤Ë¤½¤¦»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¥¹¡¼¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤ÎÏÓ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£
¢£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëàÐíâ×¥«¥á¥é〞
µÜÖ¿¡¡¼Â¤Ï¥¹¡¼¤µ¤ó¤È¤º¤Ã¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¹¡¼¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£µÜÖ¿¤µ¤ó¤È¤ÏÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µÜÖ¿¡¡½ÐÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ä¡ÄÆÃ¤Ë¥é¥¸¥ª¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¸«±É¤ÃÄ¥¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µõ±É¿´¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ýÏÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¡Ê¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼¡ËÀ¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¹¡¼¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ï½Ð¤¿¤¤¿Í¤¬½Ð¤Æµ±¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤¤¿Í¤Î¡Ö½Ð¤¿¤¤¡×¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤Ä¾¾ðÅª¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ç¤â¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¾ì¹ç¡¢½Ð¤¿¤¤¿Í¤ÎÏÃ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤È¥é¥¸¥ª¤Ç°µÅÝÅª¤Ë°ã¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤òÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤½¤ì¤¬ÍýÁÛÁü¤È¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥¥ê¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÄ·¤Í¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜÖ¿¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ï³¹Æ¬¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ë¥Ô¡¼¥¹¤·¤Æ±Ç¤ê¤ËÍè¤ë¿Í¤Î¤â¤Î¤È¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥¹¡¼¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤µ¤ó¤äÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤À¤Ã¤¿¤é½ñ¤¯»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÊÌ¤Î»Å»ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥é¥¸¥ª¤Ï¼«Ê¬¤¬¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë¿Í¤¬µ±¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
µÜÖ¿¡¡¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤è¤¯¥¯¥é¥¹¤Î1·³¡¦2·³ÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£1·³¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¿Í¤È¥¤¥³¡¼¥ë¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¡¢È¿ÂÐ¤Ë2·³¤Ï¥é¥¸¥ª¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌµÍý¤Ë¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¸¥ª¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¼«°Õ¼±¤ÎÃæ¤Ç¡Ö²¶¤Ï2·³¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¡¼¡¡ËÜÅö¤Ë¼«°Õ¼±¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë1·³¤«2·³¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¼«°Õ¼±¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤òÁÇÄ¾¤Ë°û¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¤ÏàÏÃ¤¸¤í〞¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
µÜÖ¿¡¡³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ã¤Æ¶¦ÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤È¤ÏÊÌ¤ÎàÐíâ×¥«¥á¥é〞¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤òÐíâ×¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥¹¡¼¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ØÀ¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡Ù¤Î¥Ê¥²¥Ã¥ÈÆÃ½¸¤Ç¡¢¥Ê¥²¥Ã¥È¤ò¤á¤·¤¢¤¬¤ëÁ°¤Ë¡Ö»éËÃ¤ÎµÛ°ú¤òÍÞ¤¨¤ë¥µ¥×¥ê¤ò°û¤à¤«¤é¤Í¡×¤ÈÉáÄÌ¤Ë¸À¤¨¤ë¤È¤³¤í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁÇ¤ÃÍç¤Ê¾õÂÖ¤òºî¤ì¤Æ¥é¥¸¥ª¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¡¡¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëà¥É¥Þ¥¹〞¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Èº£¤Î¥é¥¸¥ª¤ÎÎ¾Êý¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Î¿Í¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¥¥ì¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢»¨»ï¤À¤ÈËÜÅö¤ËàÈþ¤Îµð¿Í〞¤È¤·¤Æ¿ò¤áÊô¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥é¥¸¥ª¤À¤È¤·¤Ä¤³¤¤¤è¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â°ú¤«¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤¢¤Î¿Í¤ÏºÇ¾åµé¼Ô¤Ç¤¹¡£
µÜÖ¿¡¡¤Ä¤¤¤µ¤Ã¤¡¢TBS¶ÉÆâ¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥ê²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¤Ë¡£¡ØÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â ¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡Ù¤ÏËÍ¤ÎÉô²¼¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¡û¡û¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¢²¿¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤Ç·É¸ì¤Ê¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¹¡¼¡¡µ¤¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÎ¢¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤»¤¿¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯¥é¥¸¥ª¸þ¤¤Î¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£åºÎï»ö¤ò¼ª¤À¤±¤ÇÄ°¤¯¤Î¤Ã¤Æ·ë¹½¥¥Ä¤¤¡£¤¿¤Ö¤ó±ÇÁü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê¸»úÌÌ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿ÊÌ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ª¤ËÄ¾ÀÜÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥ÉÀµÏÀ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¼«Ê¬¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤Ê¤¤
µÜÖ¿¡¡¤¢¤È¡¢°ÊÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ú1 ¤Çà¸ìÄ´〞¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¤Î¥¹¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤òÀ¼¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¡¡¤³¤Î½½¿ôÇ¯¤Ç¤À¤¤¤ÖÃý¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤¬¥é¥¸¥ª¤Ç°ìÈÖ»ý¤¿¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾ð½ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬À¼¿§¤Ë¾è¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤¦¤ë¤µ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¤¦¤ë¤µ¤¤¤È¤«¡¢ÀµÏÀ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¦¤ë¤µ¤¤¤È¤«¡¢À¼¼Á¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ä¤Þ¤êÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂÌÌÜ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¡ØÀ¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡Ù¤Ç¤ÏÃý¤êÊý¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¤«¤Ê¤êÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜÖ¿¡¡¸ØÄ¥¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤â¥¹¡¼¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¥ê¥¹¥Ê¡¼Á´°÷Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÁ´Êý°Ì¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¿´¸¯¤¤¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¡¡Ãë¤ÎÂÓÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½ÂçÂôÍªÎ¤¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥é¥¸¥ª¤Î¼þÇÈ¿ô¤ò¥Ï¥ó¥À¤´¤Æ¤ÇTBS¥é¥¸¥ª¤Ë¸ÇÄê¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤À¤±¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÄ®¹©¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¡×¤â¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£ÍªÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÄ°¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¥é¥¸¥ª¤À¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ãë¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¤È¤«¤ªÆù²°¤µ¤ó¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡£
µÜÖ¿¡¡¤ªÃë¤Î¥é¥¸¥ª¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¹¡¼¡¡¤½¤¦¤¤¤¦À¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ´ª°ã¤¤¤·¤Á¤ã¤¦¤È¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ä¤Î¥¨¥´¤¬¥Î¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£¥é¥¸¥ª¤Ã¤Æ¥¦¥½¤¬¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ç¡¼Â¤Ë½Ð¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢µõ±É¿´¤È¤«¤¬¤¹¤°¸«È´¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÇ¤ÃÍç¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
µÜÖ¿¡¡ÆÃ¤Ë¡ØÀ¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤À¤±¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£
¥¹¡¼¡¡´ðËÜ¡¢À¸³è²»¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢À¸³è²»¤Î¥é¥¸¥ª¤È¤·¤Æ¤ÎÌòÌÜ¤Ï¡¢¡ÖÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¼ä¤·¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Î¥¤¥º¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¢SNS¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë°ìÉô¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬²¿¤«¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£
µÜÖ¿¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥¹¡¼¤µ¤ó¤¬°ÊÁ°¡¢¡Ö¡ØÀ¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡Ù¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡ØOVER THE SUN¡Ù¡ú2 ¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÏÃ¤·Êý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ¼±¤â°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¹¡¼¡¡Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¶¦¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥é¥¸¥ª¤Î¤Û¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Podcast¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¥µ¡¼¥¯¥ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î»¨ÃÌ¡Ù¡ú3 ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
µÜÖ¿¡¡ÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦·úÊª¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌç¸Í¤ò¶¹¤á¤ì¤Ð¶¹¤á¤ë¤Û¤É¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹â¤¤¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬°é¤Á¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÊ¬Êì¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤¥¸¥ì¥ó¥Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¡ØÀ¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡Ù¤È¡ØOVER THE SUN¡Ù¤Ç¤Ï°Õ¼±¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¹¡¼¡¡¡ØÀ¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ì¤À¤±Ìç¸Í¤ò¹¤¯¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØOVER THE SUN¡Ù¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÈÆ±À¤Âå¤Î½÷À¤ò¥Ú¥ë¥½¥Ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤¬¡¢Ê¿À®½é´ü¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤¬²¿¤âÊäÂÀâÌÀ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜÖ¿¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤Ï¡¢ºÇ½éÃÏ¾åÇÈ¤Î¥é¥¸¥ª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÎÏÈ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢Podcast¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Podcast¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Ü¥±¤ÎÀîËÌ¡ÊÌÐÀ¡¡Ë¤¯¤ó¤¬¡ÖPodcast¤Î¤Û¤¦¤¬ËÍ¤é¤ÎÀ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤¤¤Á¤¤¤ÁÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤¦¶õµ¤¤Ï´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¡¼¡¡¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ÎÃæ´Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸ø¶¦¤ÎÅÅÇÈ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Ãç´Ö°Õ¼±¤È¤«¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¯¥í¡¼¥º¥É´¶¤¬Ï¢ÂÓ¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜÖ¿¡¡Podcast¤ò»Ï¤á¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¹¡¼¡¡Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã¤¤¿Í¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Podcast¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÁêÃÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥é¥¸¥ª¤ÏÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£¡ØOVER THE SUN¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢³¹¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬¥é¥¸¥ª¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤°ã¤¦¡£
µÜÖ¿¡¡¤Ø¤¨¡Á¡£
¥¹¡¼¡¡»ä¤¬È¾Ç¯´ÖÇº¤ß¤ËÇº¤ó¤ÀËö¤ËÇã¤Ã¤¿¡¢Ãæ¸Å¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤°¤é¤¤¤ÎÃÍÃÊ¤¬¤¹¤ë¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤Î¥«¥Ð¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÅ¹°÷¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¸ß½õ²ñ°÷¡ÊOVER THE SUN¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹Èø¤È¤«Êâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Þ¥À¥à¤Ë¡Ö¡ØOVER THE SUN¡ÙÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡£ÀäÂÐ¤Ë¥é¥¸¥Õ¥§¥¹¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÜÖ¿¡¡²»¤À¤±¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¤·¡¢·Á¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¡¼¡¡¤À¤«¤é¡¢¥é¥¸¥ª¤Ï¤É¤ó¤É¤óÀÑ¶ËÅª¤ËPodcast¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¸¥ª¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÏÈ¾¤ÐÄü¤á¤¿¤Ã¤ÆÁ´Á³¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£Podcast¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ø¤ÎÀÜÅÀ¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£¤â¤Á¤í¤óradiko¤â¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡ú1¡¡2021Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø³«¶É70¼þÇ¯µÇ°TBS¥é¥¸¥ª¸ø¼°ÆÉËÜ¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò»Ø¤¹¡£Æ±½ñ¤Ï¼«¿È¤âTBS¥é¥¸¥ª¤ÇÈÖÁÈ¤ò»ý¤ÄÉðÅÄº½Å´¤¬ÀÕÇ¤ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼¤Î¼èºà¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ú2¡¡¡ØÀ¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡Ù¶âÍËÆü¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼¤¬¶âÍËÆü¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿ËÙ°æÈþ¹á¤È¶¦¤Ë2020Ç¯10·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿PodcastÈÖÁÈ¡£ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤³¤È¤òà¸ß½õ²ñ°÷〞¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ú3¡¡2023Ç¯2·î¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëPodcastÈÖÁÈ¡£¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼¤Èà»¨ÃÌ¤Î¥×¥í〞ºùÎÓÄ¾»Ò¤Ë¤è¤ë»¨ÃÌÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡ÖµÊÃãÅ¹¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤¬¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡£
¢£¡ÖÁêÃÌ¡×¤ò¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ëÆ»¶ñ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤
µÜÖ¿¡¡¥¹¡¼¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤ÈÇº¤ßÁêÃÌ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Çº¤ßÁêÃÌ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¼ç´Ñ¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Ç¤â¤½¤Î¼ç´Ñ¤¬¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊÐ¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¹¡¼¡¡3»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¬°ìÈÖ¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤½¤³¤Ç¤¹¡£ChatGPT¤Ë¤¤±¤Ð¼ª¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þÂå¤Ë¡¢¥é¥¸¥ª¤ËÁêÃÌ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ê»ä¤ÎÏÃ¤¬Ä°¤¤¿¤¤¤È¤«¡¢ÍËÆü¤´¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î°Õ¸«¤¬Ä°¤¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤ò¥é¥¸¥ª¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÁêÃÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¥×¥í¥Ã¥×¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÄ¶´ÊÃ±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Ä°¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤²óÅú¤äÁêÃÌ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤À¤±¤ÎÍ¥¤·¤¤²óÅú¤ò¤·¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼¸ÀÕ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»ä¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜÖ¿¡¡ÊÌ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡Ö¿Í¤ÎÁêÃÌ¤ò¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Æ¥³¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ²½¤Ê¤ó¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥¹¡¼¡¡Ä¶´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÀäÂÐ¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¤ÏÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÅú¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ÎÁêÃÌ¤Ë¡¢¤â¤Î¤Î10Ê¬¡¢15Ê¬¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢ÁêÅöÉÔÂ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÉÔÂ½¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë±Û¤¨¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀþ¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¥¹¡¼¤µ¤ó¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿Åú¤¨¤òµÕ»»¤·¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¡£¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÅú¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤ä¤êÊý¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜÖ¿¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¤³¤ì¤Ï´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¹¡¼¡¡¿ÍÀ¸¤¬100¡ó¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¿¤óÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÃë´Ö¤ÎAM¥é¥¸¥ª¤ËÁêÃÌ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö´Å¤¨¤À¤è¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï10Ç¯¤°¤é¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Åú¤¨¤ë¤Î¤¬º£°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀµÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¸½¼Â¼Ò²ñ¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¸½¼Â¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤¦¤À¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï²¿¤â°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢¡Ö¤È¤ê¤¤¤½¤®ÌÀÆü¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡£ÀµÏÀ¤À¤±¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½¥×¥í¥Ã¥×¥¹¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ê¤ê¤Î¡ÖÌÀÆü¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤Ø¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤È¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÉ¬¤ºËà»¤¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£
µÜÖ¿¡¡ÁêÃÌ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¾ì¤Ï¤¢¤Þ¤Í¤¯¿Í¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ¾åÇÈ¥é¥¸¥ª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¹¡¼¡¡¤½¤ì¤³¤½ºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ìÄ´¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ï´ðËÜÅª¤ËÀ¼¿§¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ìÄ´¤¬·ã¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥¥Ä¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¸·¤·¤¤¤³¤È¤âÍ¥¤·¤¤¸ýÄ´¤Ç¸À¤¨¤Ð¤½¤¦Ê¹¤³¤¨¤ë¤·¡£¼«Ê¬¤¬Åú¤¨¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ò¾è¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÆÀ°Õ¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¨¥´¤¬Ï³¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¸Ä¤ò¾Ã¤¹¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ã¤³¤ÎÂÐÃÌ¤ÎÂ³¤¤Ï½ñÀÒ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ä
¢£¡ÖÁêÃÌ¡×¤ò¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ëÆ»¶ñ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤
µÜÖ¿¡¡¥¹¡¼¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤ÈÇº¤ßÁêÃÌ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Çº¤ßÁêÃÌ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¼ç´Ñ¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Ç¤â¤½¤Î¼ç´Ñ¤¬¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊÐ¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¹¡¼¡¡3»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¬°ìÈÖ¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤½¤³¤Ç¤¹¡£ChatGPT¤Ë¤¤±¤Ð¼ª¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þÂå¤Ë¡¢¥é¥¸¥ª¤ËÁêÃÌ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ê»ä¤ÎÏÃ¤¬Ä°¤¤¿¤¤¤È¤«¡¢ÍËÆü¤´¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î°Õ¸«¤¬Ä°¤¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤ò¥é¥¸¥ª¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÁêÃÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¥×¥í¥Ã¥×¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÄ¶´ÊÃ±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Ä°¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤²óÅú¤äÁêÃÌ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤À¤±¤ÎÍ¥¤·¤¤²óÅú¤ò¤·¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼¸ÀÕ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»ä¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜÖ¿¡¡ÊÌ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡Ö¿Í¤ÎÁêÃÌ¤ò¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Æ¥³¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ²½¤Ê¤ó¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥¹¡¼¡¡Ä¶´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÀäÂÐ¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¤ÏÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÅú¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ÎÁêÃÌ¤Ë¡¢¤â¤Î¤Î10Ê¬¡¢15Ê¬¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢ÁêÅöÉÔÂ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÉÔÂ½¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë±Û¤¨¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀþ¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¥¹¡¼¤µ¤ó¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿Åú¤¨¤òµÕ»»¤·¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¡£¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÅú¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤ä¤êÊý¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜÖ¿¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¤³¤ì¤Ï´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¹¡¼¡¡¿ÍÀ¸¤¬100¡ó¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¿¤óÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÃë´Ö¤ÎAM¥é¥¸¥ª¤ËÁêÃÌ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö´Å¤¨¤À¤è¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï10Ç¯¤°¤é¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Åú¤¨¤ë¤Î¤¬º£°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀµÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¸½¼Â¼Ò²ñ¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¸½¼Â¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤¦¤À¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï²¿¤â°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢¡Ö¤È¤ê¤¤¤½¤®ÌÀÆü¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡£ÀµÏÀ¤À¤±¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½¥×¥í¥Ã¥×¥¹¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ê¤ê¤Î¡ÖÌÀÆü¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤Ø¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤È¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÉ¬¤ºËà»¤¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£
µÜÖ¿¡¡ÁêÃÌ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¾ì¤Ï¤¢¤Þ¤Í¤¯¿Í¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ¾åÇÈ¥é¥¸¥ª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¹¡¼¡¡¤½¤ì¤³¤½ºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ìÄ´¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ï´ðËÜÅª¤ËÀ¼¿§¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ìÄ´¤¬·ã¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥¥Ä¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¸·¤·¤¤¤³¤È¤âÍ¥¤·¤¤¸ýÄ´¤Ç¸À¤¨¤Ð¤½¤¦Ê¹¤³¤¨¤ë¤·¡£¼«Ê¬¤¬Åú¤¨¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ò¾è¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÆÀ°Õ¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¨¥´¤¬Ï³¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¸Ä¤ò¾Ã¤¹¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
