

宇都宮工場に展示されているリファービッシュ製品（写真：筆者撮影）

【写真を見る】返品や展示品などを自社で回収し、再生して市場に戻すパナソニックの‟再生工場”でよみがえった家電製品

パナソニック エンターテインメント＆コミュニケーション（以下、パナソニック）は2025年6月5日、宇都宮工場にリファービッシュ（検査済み再生品）工程の中核拠点を新設した。返品や展示品などを自社で回収し、再生して市場に戻す「Panasonic Factory Refresh（以下、PFR）」事業を加速させる狙いだ。

6月17日からは一般向け工場見学も開始。量産工場と同等の品質管理を“見せる”ことで、再生品への不信を払拭し、ブランド価値と販売の両面で成果を狙う。今回は、現地での工場見学ツアーへの参加と共にビジネスモデルの実態を取材した。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

中古品への先入観を覆すライン設計

宇都宮工場はJR宇都宮駅から車で約20分ほどの、平出工業団地内に位置する。入り口へと向かう広場では、パナソニックが開発した暮らしに寄り添うロボット「NICOBO（ニコボ）」を模した植栽が来場者を出迎え、工場見学への期待感を高めてくれる。



パナソニックが開発した暮らしに寄り添うロボット「NICOBO（ニコボ）」を模した植栽（写真：筆者撮影）

PFRは現在、全社で13カテゴリーを展開。そのうち宇都宮工場では、テレビ、洗濯機、ブルーレイ、ポータブルTV、ミラー1カレス一眼、食洗機、空間除菌脱臭機など7カテゴリーを担当している。同工場では、従来、複数の建屋に分散していた再生工程を2025年に1カ所に集約。これにより動線短縮・リードタイム短縮・生産性改善を実現した。集約後の年間再生能力は約1万台と、従来の2倍に拡大している。



宇都宮工場に展示されているリファービッシュ製品（写真：Panasonic提供）

工場見学は火・水・木曜に実施され、事前予約制・無料で参加できる。案内は社内アテンダントが当番制で担当しており、D2C型の教育コストを現場で担う仕組みだ。

【写真を見る】宇都宮工場では年間約1万台の製品を再生させる。再生品の購入者満足度は94％と高い。

最初に案内されるのは「モノづくり道場」。ビス打ちなどの基礎体験を通じて、製造現場の安全と品質管理の考え方を学ぶ。子どもから大人まで楽しみながら理解できる構成で、社内教育や地域交流の場としても機能している。



従業員の技能研修の場としても利用される「モノづくり道場」（写真：筆者撮影）

体験を終えると、見学のメインであるリファービッシュ工程へと進む。まず目に入るのは、温かみのあるエントランスだ。地元・栃木県鹿沼市産のスギやヒノキを使用した木材や、廃材を活用したデザインが随所に施されており、「中古」という響きから浮かぶイメージを覆す工夫が感じられる



明るい光が差し込むエントランス（写真：筆者撮影）

展示エリアには、ドラム式洗濯機の分解展示も。細かな回路を含めると、実に約600もの部品が使われていることがわかる。これまでは、この中のたった一部が壊れただけでも、製品全体を破砕してリサイクルに回すのが一般的だった。しかし、該当部品を交換すればまだ使用できる製品まで廃棄してしまうのは“もったいない”。こうした問題意識が、リファービッシュ事業を始めるきっかけになったという。



ドラム式洗濯機の分解展示（写真：筆者撮影）

「Panasonic Factory Refreshは、『限りある資源を大切にしたい』という思いからスタートしました。日本人が昔から大切にしてきた“もったいない”という精神や、使えるものを無駄にせず再び活用するという価値観は、環境負荷の低減にも直結するものだと考えています」（宇都宮工場長 竹田恭介氏：以下同）

保証やアフターサービス充実させ付加価値創出

実物を前にすると、リファービッシュの意義が視覚的に理解でき、見学者にとっても説得力のある展示だと感じられる。

その日によって見学できる作業工程は異なるが、テレビのホワイトバランス調整や洗濯機の分解・洗浄などを間近で確認できる。録画データのリセットといったセキュリティ面も徹底されており、リモコン含め、交換する部品は全て純正品を使用。量産品と同等の検査を通じて、再生品の品質を担保している。



テレビのリファービッシュ工程（写真：筆者撮影）

こうした再生品品質の徹底は、サポート対応コストの平準化にもつながる。再生品は新品より価格を抑える必要があるが、保証やアフターサービスを含めたTCO（総保有コスト）で価値を訴求することで、単純な値引き競争から脱却できるという。

【ドラム洗濯乾燥機、掃除機、テレビ、カメラなどの再生品が並ぶ公式サイト】

「再生品であっても高品質を維持できるのは、メーカーならではの技術力と知見があるからだと考えています。数百点の部品から活用できるパーツを見極めることで廃棄物を削減し、メーカー品質の再生品として提供することで、環境負荷低減と収益性の両立を目指しています」



再生品には量産品と同等の検査が施される（写真：筆者撮影）

こういった再生品の受け止められ方についても、同社は消費者意識の変化を強く感じているという。

モノを長く大切に使いたいZ世代の価値観にマッチ

当初、食洗機のように口に触れるものに関わる家電は、再生品への抵抗感が強いのではないかと懸念していた。ところが実際には想定を上回る高い需要があり、社内でも驚きをもって受け止められているそうだ。

「特にZ世代をはじめとする次世代の消費者は、環境問題への関心が高く、モノを長く大切に使いたいという価値観を強く持っています。こうした世代が今後の消費の中心になることを考えると、リファービッシュ品への期待はますます高まると感じています」



新品と再生品の比較展示（写真：筆者撮影）

購入者満足度は94％と高い。背景には価格納得感とSDGs整合性、そして安心のメーカー保証がある。Z世代は環境価値観との親和性が高く、ミドル層は「準新品を適正価格で」という合理性で反応。カテゴリー拡充と定額メニューが裾野を広げ、LTV（顧客生涯価値）向上に貢献している。

再生製品のサブスクも

PFRの採算性を左右するのは、回収量×再生歩留まりである。冒頭でも述べたとおり、回収製品は、初期不良や展示戻り、サブスク返却品などが中心で、宇都宮工場だけでなく奈良工場などで再生事業が展開されている。

「回収量は販売店やサブスク契約の回収スキームに依存するため、安定した供給網の確立が重要です。一方で、再生歩留まりは分解後にどれだけ部品を再利用できるかで決まります。部材の共通化や作業標準化が進めば歩留まりが改善し、固定費吸収が加速してコスト構造が安定していくと考えています」（宇都宮工場 担当者）

現在、年間再生能力は約1万台規模とまだスモールスタートだが、工程集約と効率化により、事業拡大への基盤が整いつつあるという。



食洗器のリファービッシュ工程（写真：筆者撮影）

また、現在の収益源は大きく2つに分かれる。まず直販モデルでは、公式オンラインストア「Panasonic Store Plus」にチャネルを集約。販売は順調に推移しているが、さらなる認知度向上が今後の成長課題だと担当者は話す。

次に定額利用モデル。食洗機やドライヤーなどを対象に、価格や製品状態をオンライン上で透明化。サブスク形式で利用してもらうことで、LTVと回収率の平準化を実現している。

さらに、再生した製品を再び回収し、2次・3次販売へとつなげる多段活用モデルも始動したばかりだ。現在はまだ実証段階にあるが、資産効率を最大化する取り組みとして期待されている。

国内家電の次なる収益源へ

パナソニック宇都宮工場は、再生工程を“開かれた場”として一般公開することで、ESGストーリーを購買行動につなげる実装モデルを体現している。標準化や可視化、需要創出という循環が回り始めれば、新しいバリューチェーンが立ち上がるだろう。

今後の課題は、対象カテゴリーの拡大、法人レンタルとの接続、回収網の強化だ。競争優位の確立はこれからだが、リファービッシュという選択肢は、国内家電市場における次なる収益源となる可能性を秘めている。

見学を終えた来場者からは「再生品への先入観が覆された」「パナソニックの取り組みに興味を持った」という声も多く寄せられている。こうした体験が再生品への理解を深め、最終的には需要の拡大にもつながっていくだろう。



パナソニック エンターテインメント＆コミュニケーション宇都宮工場（写真：筆者撮影）

【写真を見る】工場見学ではテレビのホワイトバランス調整や洗濯機の分解・洗浄などを間近で確認できる。

（丹羽 桃子 ： 工場見学マニア・ライター）