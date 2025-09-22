お笑いコンビ「千鳥」のノブ（45）が21日に放送されたABEMA「チャンスの時間」に出演。夏休みで韓国に3日間旅行へ行ったことを振り返った。

冒頭、ノブは「夏休みをね」と休暇を取っていたことを伝えつつ「韓国の方に」と夏休みに韓国へ行っていたことを明かした。同番組で以前「韓国カジノSP」と題して韓国のカジノを訪れており「チャンスの時間で、もともと軍資金100万円ずつ持って行ってたのが5万円勝ちで帰ったから」と振り返った。

負けなかったことにより「あったのよ。100万円が」と手元にあり「これはもう使いに行けるわと思って、3日間フルでカジノ」と軍資金としてカジノに入り浸ったとした。これには相方・大悟も「3日!?」と驚いた。

ノブは「あの時って6時間ぐらいやったやん。（満足）できなかったから“もうやってやれ!”と思って…3日間フルで、ほぼ寝ずにやって」と睡眠を削ってでも楽しんだ結果「6万円勝ちでした」と明かした。

「しゃ!よっしゃ!よしっ!」とガッツポーズするノブに大悟は「お前はやっぱり凄いな。ホンマに…韓国で1人だけやで。3日間でそれした人間」と大笑いした。