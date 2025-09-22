「三瓶です」の自己紹介ギャグで、かつて一世を風靡したお笑い芸人の三瓶さん。2001年にブレイクして24年経った今もライフワークとして続けているのが、「ルミネtheよしもと」で定期開催されている舞台への出演です。聞けば、お笑いの舞台には、並並ならぬ思いがあるそうで──。（全3回中の1回）

【写真】今年で49歳とは思えない肌の三瓶さん近影「実は仲よしな人気芸人とも」（全20枚）

舞台上の山田花子さんに衝撃を受けた

── ブレイク当時と全然お変わりなくて驚きました。最近はどのような活動をなさっているんですか？

ブレイク当初と変わらない印象の三瓶さん

三瓶さん：えっと…たいした活動はしてないんですけど（笑）。

── いやいや（笑）。今日は舞台の合間にお時間いただいて、ありがとうございます。舞台にはよくご出演されているんですね。

三瓶さん：はい、「ルミネtheよしもと」での舞台がメインという感じです。僕が出ているのは10人ぐらいで出演する舞台で、よしもと新喜劇のような、30分ほどのコメディ芝居です。もともと山田花子さんに憧れて、大阪の新喜劇みたいなことをやりたくて、この世界に入ったんです。芸人として活動し始めて2年目ぐらいから、ルミネの舞台にはずっと出させてもらっています。そこだけはブレずに続けていますが、正直、ほかの活動は特になにも（笑）。

── 三瓶さんがお笑いを目指したきっかけは山田花子さんだったんですね。

三瓶さん：そうなんですよ。昔、東京でも吉本新喜劇の番組を放送していて。バイト先の友達がその観覧に当たって「一緒に行かない？」と誘われて観に行ったんです。そこで初めて山田花子さんの舞台を観て、「ああ、こんなおもしろい女芸人がいらっしゃるんだ」と知って。それから「新喜劇っていいなぁ」と思うようになりました。いろいろ調べたら、出演するには養成所に通わなきゃダメなんだとわかって、NSCに入ったんです。

── お笑いはもともと好きだったんですか？

三瓶さん：かなり好きで、よく観ていましたね。中学生のころは『ダウンタウンのごっつええ感じ』にハマり、録画したビデオを自分で編集したりして。でも、自分がまさか「お笑いをやる側」に立つなんて思わずに、当時は生きていました。

── そもそも三瓶さんは、福島の高校を卒業後、東京にある服部栄養専門学校に入学されたんですよね。当時はお笑いではなく、料理の道を志していたんですか？

三瓶さん：高校を卒業した当時は、「将来こうなりたい」という明確な目標がなくて。専門学校は友達が行くと言ったので、便乗しました。上京するきっかけとして行ったという感じで、正直、本気で料理をやろうとは思ってはいませんでした。上京してしばらくして「進路どうしようかな…」というタイミングで、新喜劇に出合って。山田花子さんの舞台を見て、「こういう世界もあるんだ！」って、衝撃を受けたんです。

人生で初めて自分の意思で取り組んだのが「お笑い」だった

── NSCに入ってからは、どんな生活だったんですか？

三瓶さん：大変ではあったけど、充実していました。人生で初めて、自分の意思で「ちゃんとやろう」と思って、物事に取り組んだと思います。バイトと両立しながらの生活でしたけど、今振り返ると、あのころがいちばん充実していましたね。

ちなみに、養成所時代はまだ「三瓶」という芸名じゃなくて、「ロールスロイス」という名前で活動していたんです。「三瓶です」のリズムで「ロールスロイス」と名乗るという、自己紹介ギャグがあって。ところが、商品名だと何かと問題があると指摘されて、紆余曲折あって「三瓶です」に落ち着きました。

芸人を始めたころ

── で、その「三瓶です」が大ブレイクするというわけですね。まわりと比べてブレイクは早かったのでは。

三瓶さん：そうですね、同期のなかでは1番目か2番目くらいでした。あんまりこういうのは言わないほうがいいのかもしれないけど…当時は「なんか売れるのって簡単だな」って感じていました。何年も苦労して世に出るのが普通だと思っていたら、2年目ぐらいで、ワーッといっちゃったんで。「早いなあ、意外とすんなりいっちゃうんだなぁ」って拍子抜けしたというか。

── ブレイクの起爆剤が、何かあったのですか？

三瓶さん：おすぎさんとピーコさんが司会をされていた深夜番組『BACK-UP!』に出させてもらえるようになって。その番組の制作スタッフと『笑っていいとも！』の制作スタッフが一緒だったんです。それで、ピーコさんがいいともに出演されたときに、リハーサルでたまたま僕のVTRをタモリさんに見せてくれたらしくて。なぜかタモリさんがハマってくださって、放送中に僕のマネをしてくれたんです。それでスタッフさんの間で「三瓶を呼ぼう」となったみたいで。そこからガーっとブレイクした感じです。

── しばらくは、忙しい日々だったんですね。

三瓶さん：とはいえ、「ポッと出」だったんで、今活躍している方々みたいな忙しさではなかったと思います。「ものすごく忙しくて大変」って感覚もあまりなかったし。今の売れてる方たちがものすごい数の仕事をこなしているのを見ていると、本当にすごいなぁと思って。それに比べたら、当時の僕はそこまでではなかった気がします。

ブレイク後も「長続きしないだろうな」と冷めていた

── ブレイクが落ち着いてからの芸人生活はどんな感じでしたか？

三瓶さん：ずっと「そんなに長続きしないだろうな」って感覚があって。すごく冷めてたのを覚えてます。昔からそういう性格で、調子にのったりしないんです。もともとムダづかいをしないタイプで、売れたあとも地味な生活をしていたので、そこまで焦りはなかったですし。ただ、事務所に行ったときに「社員さんが目を合わせてくれなくなったな…」と感じたことはありましたが（笑）。

── 露出が減って生活が苦しくなることもなく？

三瓶さん：生活に困ることは、あんまりなかったですね。先輩の奥さんのお店でアルバイトしたことはありましたけど。生活のためにバイトをしたくはなかったんで、ムダ金を使わないように暮らしていました。

ルミネの劇場に出られればそれでいい

── テレビに出る機会が減ってから、お笑いへの気持ちに変化はありましたか？

三瓶さん：お笑いに関してめちゃくちゃストイックというわけではないんですが、「ルミネの劇場に出られていればそれでいい」という思いだけは、ずっとありましたね。集団コントとか、新喜劇みたいなことをやりたくてこの世界に入ったので、それをまだ今もやれているだけで幸せだし、満足なんです。「こういう笑いがやりたい」という強いこだわりがあるというより、とにかく舞台に立ちたかった。芸人になったばかりのころ、ネタを頑張ってやっていたのも、新喜劇をやるためでした。

── そこまで三瓶さんを魅了する新喜劇の魅力って、どんなところなんでしょう。

三瓶さん：よしもと新喜劇って50分ぐらいで、舞台としては短めなんですけど、そのなかにちゃんとわかりやすい笑いがあって、観てる側がめっちゃ楽しめる。僕は長い話が好きじゃないんで、新喜劇のそこがいいなって思うんですよね。

── これから挑戦してみたい仕事はありますか？

三瓶さん：僕、昔から他力本願で、「これがしたい！」っていうのはあんまりなくて。自分発信より、言われたことを忠実にやりたいタイプなんです。そう考えると、やっぱりずっとお笑いの舞台にこだわって続けていけてるのは幸せなことだと思います。のほほんと見られがちですが、舞台ではちゃんと頭を使ってるんですよ（笑）。

20歳過ぎからこの仕事をしてて、他の人生とは比較はできませんが、将来、だいぶ年をとって振り返ったときに、自分なりに「楽しい人生だったな…」「おもしろい人生だったな…」と思える生き方をしようと思うようになっていると、今は思います。

…

「三瓶です」のギャグでブレイクするも、その後は露出が減っていった三瓶さん。そんなとき「トルコに専属料理番として帯同してくれないか」と声をかけたのが、サッカー日本代表の長友佑都選手でした。二つ返事でトルコにおもむくも、異国の地での暮らしに慣れられず、わずか2か月で帰国することになります。しかし自分の意思で挑戦をした結果については「いい経験になった」と納得しているそう。長友さんとも、今では当時のことを冗談まじりに話せるようになっているそうです。

取材・文／松崎愛香 写真提供／三瓶