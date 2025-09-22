◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

陸上世界選手権大会最終日の21日、最後の種目となる男子4×100mリレー決勝。38秒35で6位となった日本は、選手紹介でみせたポーズが話題となりました。

1走から小池祐貴選手、胗田大輝選手、桐生祥秀選手、鵜澤飛羽選手と予選から変わらないオーダーで臨んだ日本。

レース前には選手紹介とともに、人気漫画『ワンピース』の登場人物ルフィのポーズを披露。小池選手は“ギアセカンド”、胗田選手は“ギアサード”、桐生選手は“ギアフォース”、鵜澤選手は“ギアフィフス”のポーズをみせます。

これにはアメリカ代表のアンカーを務めたノア・ライルズ選手がすぐに反応。今大会、人気漫画『ドラゴンボール』のかめはめ波や元気玉のパフォーマンスをみせ、男子200メートル4連覇を達成したアメリカのエースは、中継映像で日本のパフォーマンスのあとに大興奮した様子が映し出され、スタジアムも熱気に包まれました。

激しい雨が降る中行われたレースは、アメリカが37秒29で優勝。日本は38秒35の6位でした。

SNSでは「みんなワンピースの演出してライルズが笑顔だったのが最高のシーン」「ライルズがめちゃはしゃいでて可愛かった」「すぐさま察して誰よりも一番興奮してた」「この流れでライルズ映してたカメラマンの有能さよ」「ワンピース名場面リレー」「日本リレーのワンピースギアシリーズは熱すぎるって」「素晴らしい走りでした ワンピースのパフォーマンスも最高でした」など注目を集めました。