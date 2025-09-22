「まさにおっしゃる通り」はどう英語に訳す？ 【北村一真　月曜日の「英借文」】#18

北村一真さんによる英作文トレーニング！ #18

英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう！





「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。

トレーニング開始！

まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。

【例題】以下の和文を英語に訳しましょう。



まさにおっしゃる通りです。





［解答・解説］



I couldn’t have put it better myself.



That’s exactly what I had in mind.

誰かが言った言葉にそっくりそのまま同意する際、日本語では「まさにおっしゃる通り」や「まさにその通り」といった言葉を使います。完全に同意しているわけですから、I couldn’t agree more.「これ以上なく同意します」と表現することも、あるいはExactly.「まさに」と一語で済ませることもできますが、特に誰かが言いにくいことをはっきりと言葉にしたり、なんとなくモヤモヤを感じていたことをバシッと言い表してくれたりした際などには、I couldn’t have put it better myself.という表現を用いることがあります。前回同様、『機関車トーマス』の例を参考にしてみましょう。あるバードウォッチャーの乗客が珍しい鳥を見つけじっくり観察しようと非常用ケーブルを引いてトーマスを急停止させてしまいます。 “Seeing a rare bird is not an emergency!”「珍しい鳥を見ることは非常事態じゃない!」と怒る車掌の言葉を受けて、客車のアニーとクララベルが次のようなやりとりをします。



Annie：“Quite right.”

Clarabel：“I couldn’t have put it better myself.”

アニー：「ごもっとも」

クララベル：「よくぞ言ってくださいました」



参照：https://youtu.be/H-6AX5GbAYo

この場合のクララベルのセリフも単に同意するというよりは「言いたかったことをよくぞ言葉にしてくれました」や「まさに私が言いたかったことです」という響きがあります。 なお、仮定法過去完了を仮定法過去の形にした、I couldn’t put it better myself.が使用されることもあります。「まさに今言いたいことを言ってくれている」「これ以上うまくは言えない（付け加えることはない）」といった感じですね。

【練習問題】



まさに言いたいことを上手く表現してくれているので、彼の文章を直接引用します。

[解答]



I will quote his text directly as I couldn’t put it better myself.



ポイント：ここは言いたいことを言ってくれているという感じなので、仮定法過去のパターンにしています。 もちろん、別解として、後半をas it expresses exactly what I want to sayのようにすることもできます。

この1週間、【例題】【練習問題】の日本語を見て瞬時に英語に訳せるまで練習してみましょう。

プロフィール

北村一真（きたむら・かずま）

1982年生れ。2010年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、09年杏林大学外国語学部助教、15年より同大学准教授。著書『英文解体新書』『英文解体新書２』（ともに研究社）、『英語の読み方』『英語の読み方 リスニング篇』（ともに中公新書）、『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』（左右社）。共著『上級英単語 LOGOPHILIA』（アスク）など。

ヘッダーデザイン：明石すみれ