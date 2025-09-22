知ったら、食べられなくなりそうな事実…じつは「鼻くそに含まれる微生物」は、食べものにもやってくる。微生物の生存戦略が、腰抜かしものだった

私達の目には見えませんが、空気中には多くの微生物が飛び交っています。

こうした空気中に存在する微生物「大気微生物」は人類にとって最も身近な微生物であり、私達の健康にも少なからず影響を与えています。さらに、近年の研究では地球の気候、物質循環、そして生命の誕生と進化にまで大気微生物が貢献している可能性が明らかになってきました。

そんな「見えざる小さな巨人」、大気微生物とは一体どんな生き物なのでしょうか？

その正体に迫ったブルーバックスの『空飛ぶ微生物』から、興味深いトピックの数々をご紹介していきましょう。

前回の記事で黄砂などの鉱物粒子に、多様な微生物が付着して、遠く旅する話をご紹介しましたが、じつは無害な存在ばかりとはいかないようです。しかし、それも儚い運命を背負った彼らの生存戦略。今回は、大気中を飛ぶ微生物たちの、さまざまな“生き様”を見ていきましょう。

ユーラシア大陸から日本に飛来する有害微生物

前回の記事で紹介したように、ユーラシア大陸から日本に飛来する黄砂粒子は「空飛ぶ箱舟」となって微生物を運んできます。「箱舟」の上に凝集する微生物は多種多様ですが、中には有害なものもいます。

たとえば、非結核性抗酸菌症の原因菌であるマイコバクテリウム属の種は、浴室や土壌に凝集体の膜を形成しやすく、空気感染が危惧されています。近年、非結核性抗酸菌症の発症が工場地帯周辺で報告され、工場から出るスス粒子が原因菌の運搬体として疑われるようになりました。

環境衛生学者の能田淳は、マイコバクテリウム属の培養細胞を、大気環境を模した大気チェンバー内に噴霧し、紫外線を照射すると、スス粒子に付着させた細菌細胞は、単体よりも生存率が10％向上することを発見しました。

宿主の死骸など、有機物粒子に付着する種

大気中には、マイコバクテリウム属以外にも、有機物粒子に付着し増殖する細菌群が頻繁に優占します。バクテロイデス門の細菌群は、土壌や海、河川などに優占し、主にデトライタスやフミン物質などの有機物粒子に付着して生息しています。

特に、本門のサイトファーガ属は、赤潮の原因となる植物プランクトンであるシャットネラやヘテロシグマに感染し、その宿主の死骸に取り付いて増殖します。こうして、土壌や海洋の有機物粒子に付着したまま大気中を舞っていると考えられています。

多糖類を分泌して、ネバネバコロニーを建設する種

大気中でも常連であるバチルス属やスタフィロコッカス属の細菌群を分離培養すると、ポリサッカライドなどの多糖類を分泌し、ネバネバのコロニーを形成します。これらの属の細菌グループは、大気中の細菌群の80％以上を占めることがあり、ネバネバで土壌粒子や植物細胞片に取り付いて大気中を舞うため、大気中で生き残りやすいのです。

凝集体を形成するのにも、こうした微生物が生成する糖類が一役買っています。しかも、バチルス属の細菌群は、鉱物があるときにポリサッカライドを増産し、粒子上での凝集体形成を促進させることが遺伝子レベルで実証されています。バチルス属の細菌は、大気中を安全に旅するため、鉱物粒子に付着する戦略を進化させたといえます。

スタフィロコッカス属の細菌種は、コッカス型、つまり球菌です。この属の黄色ブドウ球菌は、球菌の細胞が複数集まり、図「鼻くそに含まれる微生物」のようにブドウの房のような形状で凝集する性質をもちます。

ちなみに、「鼻くそに含まれる微生物」は筆者の鼻くその蛍光顕微鏡写真です。鼻くそがネバネバするのも、そこで優占するスタフィロコッカス属のせいです。スタフィロコッカス属のブドウ型凝集態も、内側の細胞は生き残って風送され、鼻から鼻へと舞っているのです。

黄色ブドウ球菌は、梅雨の時期になると食中毒を引き起こす代表種であり、食品に混入し汚損しやすいのも、凝集して空気中を移動するのが一つの要因です。

普遍的に存在する「コスモポリタン」

大気中を生き永らえた微生物群は拡散され、舞い降りたどこかで一部が生き残れば、種を残し、生息域を広げます。こうして世界中に生息域を広げた微生物グループが、「コスモポリタン」です。

コスモポリタンとは「全世界に分布している」という壮大な意味をもちますが、コスモポリタンは我々の身の回りに普遍的に生息しています。

壁に黒いシミをつくるアルテルナリア属やクラドスポリウム属などのカビ、食品を腐らせるバチルス属やスタフィロコッカス属などの腐敗菌、軒下の雨滴が落ちるコンクリート床などに緑色の模様をつくるシアノバクテリアなど、目につくところにコスモポリタンは生息しています。

過酷な環境である極地にも存在する

一方、極限環境にもコスモポリタンは分布しています。通常の細菌のサイズは1.0μm以上ですが、超微小細菌と呼ばれるウルトラマイクロバクテリアは0.2μm以下と極小です。小さい故に、他の粒子に付着しやすいため、大気中のような極限環境を好み、南極や北極でも見つかります。

しかも、南極と北極で共通してリゾビウム目のウルトラマイクロバクテリアが単離され、遺伝子レベルでも非常に近縁でした。このことから考えると、ウルトラマイクロバクテリアは、南極と北極の間を拡散した可能性があります。

さらに、南極大陸の氷の下にもコスモポリタンはいます。南極大陸の氷の厚さは数千mもあり、最大4000mにも及びます。堆積した氷の底は、上の氷の重みで溶け、氷底湖が生じます。氷上部からボーリングし、氷底湖が調べられると、コケボウズという緑藻やコケ植物で形成された生物マットが発見されました。

表面と隔離された地底湖には新種生物が続々と見つかると予想されたのですが、実際には、南極以外の大陸にも生息する既知種のシアノバクテリアやコケ植物（ハリガネゴケ属やナシゴケ属）が多くを占めました。これらもコスモポリタンであり、底辺の氷が堆積した時代に、地球全体に分布していたシアノバクテリアが南極大陸にまで生息域を広げたと推測できます。

このように、コスモポリタンは、極寒や極乾燥などの極限環境でも増殖できるというタフさをもちます。

ただし、コスモポリタンであっても、舞い上がった細胞の多くは死滅します。生き残るのはわずかな細胞のみであり、その生残の確率が、他の種より高いだけなのです。他の微生物とともに大気を漂い、どこまで耐えられるかというチキンレースで競った末の勝者がコスモポリタンなのです。

今回の記事で最後に登場したハリガネゴケ。しばしば赤っぽい芽のようのものを持ち上げているのを目にします。じつは、あの先についてる粒のようなものは胞子で、やがて大気に漂い分布を広げていくそうです。

次回は、大気に漂い、やがて着地地点に生息地を見出す大気微生物の出所を探ってみます。まずは、微生物の宝庫である森へと出かけてみましょう。

