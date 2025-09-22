「工藤静香」が愛車の「“2ドア”スポーツカー」公開！ 紫内装でインパクト大な「“超高級”モデル」どんなクルマ？

工藤静香が、愛車の車内を公開！どんなクルマ？

歌手の工藤静香さんが、2025年9月4日に自身のインスタグラムを更新。 ライフスタイルの一コマとして投稿された写真には、愛車の車内で撮影されたと思われる1枚も含まれていました。

パープルを基調にしたデザイン性の高い内装が印象的ですが、工藤さんの愛車はどのようなモデルなのでしょうか。

工藤さんの超高級スポーツカーどんなモデル？

【画像】超カッコイイ！ 「工藤静香」×「“2ドア”スポーツカー」を画像で見る！

工藤さんといえば、8月に日本テレビ系のバラエティ番組に出演。登場シーンでは、愛車であるフェラーリ「F355」に乗って颯爽と現れ、そのスタイリッシュな姿が視聴者の注目を集めました。

F355は、イタリアの高級車メーカー・フェラーリが1994年から1999年にかけて製造・販売していたミッドシップのスポーツカー。工藤さんの愛車は、2ドアクーペの「ベルリネッタ」と見られます。

エンジンには3.5リッターV8エンジンを搭載。最高出力は380馬力、最大トルクは363Nmを発揮し、スポーツカーらしい力強い走りを実現します。

外観は直線を基調としたワイド＆ローなボディで、90年代らしい味わい深いデザインも魅力のひとつ。

工藤さんの愛車は、精悍なブラックのボディに加え、インテリアは華やかなパープルで統一された特別仕様。

番組内では「オーダーメイドで全部作った」と語っており、車両価格については「1400万くらい」と明かしています。オーダーメイドの仕様を含めると、実際の総額はそれを大きく上回るとみられます。

※ ※ ※

今回の投稿では、「デニム率が高い私。打ち合わせで久しぶりのワンピース」「ディティールも素敵」とコメントを添え、黒のワンピースに黒いバッグを合わせたシックなコーディネートを披露。

さらに、F355の車内で撮影されたとみられる1枚も公開されており、落ち着いた表情で写る工藤さんの姿からは、ファッションだけでなくライフスタイルの一端も垣間見えます。

この投稿には、「素敵です」「かっこいい」「しーちゃん今日も素敵です」「車内の紫ともあいますね」など、ファンから多くの称賛コメントが寄せられていました。