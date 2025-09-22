「夜逃げ代もない…」ゴミだらけの部屋で土下座！会社を解雇され「お金がない」と訴えるシングルマザー【作者に聞く】
子どもの頃から漫画が好きで、ユーモア溢れる作品を描く宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)。DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基にした人気漫画『夜逃げ屋日記』をX(旧Twitter)に公開している。今回は、著者の宮野さんに「夜逃げ代が払えない」依頼者について話を聞いた。
■依頼料ゼロとゴミの山…シングルマザーの夜逃げ
本作に登場する依頼者は10年前に離婚し、病弱な一人息子を育てる大崎ノブコさん。看病のために仕事を休みがちになり、会社を解雇されたため、年末の仕事納めまでに社員寮を出なければならない。引っ越し業者が見つからず、藁にもすがる思いで夜逃げ屋に依頼した。
社長と宮野さん、デンゾウさんの3人が部屋に入ると、そこには大量のゴミ袋が山積みになっていた。社長が「このゴミは？」と尋ねると、ノブコさんは「移転先に持っていけます？」と平然と答える。
社長が「単刀直入に聞きますが、依頼料は？」と尋ねると、ノブコさんは動揺しながらも「今日は払えません…」と告白。「来月には給料が振り込まれるので、待ってほしい」と頼むが、原則前払いの夜逃げ屋はきっぱりと断る。
するとノブコさんは「お願いします。夜逃げさせてください！」と土下座。会社と揉めたという彼女は、涙を浮かべながら「助けて」と訴え、家の中のお金を探し始める。
ノブコさんの様子を見た社長は、別のスタッフが到着するまで待つことを告げ、その場を後にする。果たしてノブコさんは依頼料を払うことができるのか、今後の展開が気になる。
■「気の毒に感じた」…作者が語る依頼者の実態
現在も夜逃げ屋のスタッフとして活動する宮野さん。ノブコさんのように依頼料を前払いできない客について、「当時は本当に気の毒に感じました。当日お金を払えないと言ってきたのは、この人が初めてだったので、特にその感情が強かったことを覚えています」と振り返る。
ノブコさんの家のようにゴミが積まれていることはよくあるのか尋ねると、「つい先日もありましたし、散らかり具合に個人差はありますが、散らかっていること自体はよくありますね。精神的に追い詰められると、部屋の片付けなんてできないような方は多いようです」と、依頼者の実情を明かした。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
