「極楽とんぼ」の加藤浩次（56）が20日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」に出演。苦手な食べ物を明かした。

苦手な物が出て来たらどうするか？という話題で、「トム・ブラウン」の布川ひろきはパクチー、みちおはキュウリの酢の物が好きではない、としつつも、食レポで出て来たら「無理やり流し込んで」食べると語った。

すると加藤は「俺、絶対もうNGにしてる。納豆と原乳、生の牛乳。これ飲めないから、これはNGって言っている。“乳製品は全部大丈夫です。で、納豆と生の牛乳は絶対に飲まないし、食べない”。だから、試食とかあっても絶対に俺だけ食べない」と語った。

「情報の行き違いとかで出てきちゃったら?」と聞かれると「“俺、嫌いなんですよ”って言うもん。“食べられないんですよ”って」と答えた。

すると、元「A.B.C―Z」のタレント河合郁人が「1回、僕の番組で加藤さん、無理して食べてくれましたよね。覚えてます？」と言い、加藤は「何だっけ？」と言いながらも「覚えてる！だって“納豆の味ない、味ないって”」と、納豆のアレンジ料理を口にしたと明かした。

加藤は「スタッフにも散々“加藤さん、全然、納豆の味しないので”って。“マジっすか?”って食ったら、めっちゃ納豆…」と言い、河井も「言ってましたもんね。“めっちゃダメだよ、こんなん”って」と続けると「それダメだったわ…」と振り返った。

また、河合はメンマが嫌いと言いながらも「食レポの時は、ラーメンに入っていても、それが完成の形なので、メンマだけ食べずに、よけながら食べます」とし「桃とサクランボアレルギーはあるので、それは言います」と語っていた。