VANILLABEANSから登場♡秋を彩るハロウィンドリンクが期間限定発売

秋の訪れとともに楽しみたいのが、心ときめくハロウィンスイーツ＆ドリンク。横浜発のチョコレートブランド「VANILLABEANS（バニラビーンズ）」から、期間限定のハロウィンドリンクが登場しました。毎年大人気の紫芋を使った「ハロウィンショコラッペ」に加え、新作「ショコラッテ -パンプキンホワイト-」も仲間入り。見た目も味わいも楽しい、今だけの一杯をお届けします。

VANILLABEANSの定番「ハロウィンショコラッペ」

みなとみらい本店限定で登場する「ハロウィンショコラッペ」（店内968円・税込／テイクアウト可）は、紫芋を贅沢に使用したフローズンチョコレートドリンク。

ビターとミルクをブレンドしたチョコレートがほどよい甘さを演出し、紫芋の香りが秋らしさを引き立てます。

トッピングには自家製紫芋ホイップとコウモリ型チョコをあしらい、見た目もキュート♡ 販売は9月18日(木)から10月末頃までの期間限定です。

セブンカフェ新作♡バナナの王様使用「バナナミルクスムージー」登場

新作「ショコラッテ -パンプキンホワイト-」も登場♪

ホワイトチョコレートとかぼちゃを合わせた新作「ショコラッテ -パンプキンホワイト-」（店内847円・税込／テイクアウト可）は、やさしい甘さの中にほのかなシナモンが香る大人のハロウィンドリンク。

アイスにはかぼちゃ型のチョコが添えられ、遊び心もたっぷりです。

販売はみなとみらい本店、川崎店、HAMMERHEAD内のTHE ROASTERY、そしてBAYSIDEで展開。こちらも9月18日(木)～10月末頃まで楽しめます。

ハロウィン気分を盛り上げる限定ドリンク♡

紫芋×チョコレートの深い味わい、かぼちゃ×ホワイトチョコのやさしい甘さ。VANILLABEANSが贈るハロウィンドリンクは、どちらも見た目と味の両方で楽しませてくれる特別な一杯です。

お気に入りのドリンクを片手に、秋のイベントや休日をさらに楽しく彩ってみませんか？ 今年のハロウィンは、甘くてかわいいチョコレートドリンクで心まで満たされそうです。