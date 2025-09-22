けさは全国的に涼しい朝となりました。東京都心は18.1℃まで下がり、今季最も気温の低い朝です。関東から北で20℃を下回っている所が多く、特に北日本や東日本の内陸では10℃を下回っている所があり、この時季としては冷え込んでいます。昼間は気温が上がって過ごしやすくなりそうです。広い範囲で秋晴れで、カラリとした体感でしょう。季節の変わり目、朝と昼間の気温差が大きいため、風邪など引かないように体調管理にお気をつけください。また、台風の影響で先島諸島は高波に警戒が必要です。

■きょうの全国天気

全国的にカラッと晴れる所が多いでしょう。九州や紀伊半島はにわか雨がありそうです。また、北海道は局地的に雷雨があるでしょう。先島諸島は台風周辺の雨雲がかかり、雨や雷雨となりそうです。

■予想最高気温

きのう21日（日）と同じくらいの所が多いでしょう。東京都心は3℃低い28℃の予想です。一方、北海道はきのう21日（日）より高い所が多く、札幌は3℃高い22℃の予想です。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 :22℃ 釧路 :21℃

青森 :24℃ 盛岡 :25℃

仙台 :25℃ 新潟 :26℃

長野 :24℃ 金沢 :27℃

名古屋:30℃ 東京 :28℃

大阪 :31℃ 岡山 :30℃

広島 :30℃ 松江 :27℃

高知 :32℃ 福岡 :30℃

鹿児島:31℃ 那覇 :33℃

■台風18号・19号

台風18号は沖縄の南を西寄りに進む予想で、先島諸島はあす23日（火）にかけて大しけ、うねりを伴う高波に警戒が必要です。台風19号は日本の東を北上する予想ですが、予報円が大きくまだ予報に幅があります。上空の偏西風にあまり流されずに停滞すると、波の影響が長引くかもしれません。飛び石連休ですが、海でのレジャーなどは注意が必要です。

■週間予報（西日本・沖縄）

23日（火）から24日（水）にかけて、四国や九州で雨の降る所がありそうです。太平洋側を中心に雨脚の強まる所もあるでしょう。

■週間予報（北日本・東日本）

24日（水）にかけて広く晴れる見込みです。名古屋は30℃以上の真夏日となる日が多い予想で、東京都心も25日（木）と26日（金）、真夏日が戻ってきそうです。