球団発表

ドジャースは21日（日本時間22日）、今季の本拠地試合の総観客数が球団史上初めて400万人を超えたと発表した。この日のジャイアンツ戦がレギュラーシーズン本拠地最終戦。総観客数401万2470人、1試合平均4万9537人だった。

今季は観客5万人超の試合が46試合。チケット完売は25試合を数え、全ての本拠地試合で4万人以上の観客を動員した。メジャーで総観客数400万人を超えるのは、メッツとヤンキースが共に旧球場最終年となった2008年以来17年ぶりの快挙だ。なお、メジャーのシーズン最多観客動員の記録は1993年ロッキーズが記録した448万3350人。

これまでのシーズン最多動員は2019年の397万4309人で、昨年は394万1251人だった。ドジャースは1978年に初めて年間300万人を突破して以来、今季で通算36回目の年間300万人超えとなった。

また、ドジャースは残り6試合を残した時点で、敵地観客動員数でもメジャートップとなっている。1試合平均3万5118人となっている。（Full-Count編集部）