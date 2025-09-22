「圧倒的」「真の鉄人だ」ドイツで無双の24歳日本人に現地メディアから称賛止まず！衝撃のブンデス初ゴール＆初アシスト「初めてだったことに驚く人も…」
マインツの佐野海舟が９月20日、ブンデスリーガで初ゴール＆初アシストを記録した。
アウクスブルクとの第４節で、佐野は14分に左足でミドルシュートを叩きこんで先制点を奪取。さらにチームが２点リードとしながらも退場者を出し、数的不利にあった60分には、３点目を演出した。自陣でボールを奪うと、そのまま前線まで攻め上がり、パウエル・ネーベルのゴールをお膳立て。チームの４−１での勝利に大きく貢献している。
2024年夏に鹿島アントラーズからマインツに移籍し、昨季もレギュラーとして活躍した佐野だが、ゴールとアシストをマークしたのはこの日が初だ。
日本代表MFの活躍に、ドイツメディア『Get German Football News』は「カイシュウ・サノの圧倒的に支配的なパフォーマンスがなければ、マインツが今季リーグ戦初勝利を祝うことはなかったはずだ」と称賛した。
「サノのブンデスリーガでのスコアポイントが初めてだったことに驚く人もいるかもしれない。サノは昨季、中盤に必要不可欠な存在で、34試合のうち32試合でフル出場した。真の『鉄人』だ。今季もサノは公式戦７試合でフル出場。加入以降、3900分中3884分もプレーしてきた」
ドイツ２年目で活躍を続ける佐野は、どこまで飛躍するのか。大いに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃のブンデス初ゴール！佐野海舟が逆足で豪快ミドル弾
