◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2025年9月21日 ロサンゼルス）

ドジャースは21日（日本時間22日）、今季本拠最終戦となるジャイアンツ戦で球団史上初の観客動員400万人超えを達成した。これまでの最多は2019年の397万4309人で、大谷翔平投手（31）、山本由伸投手（27）が移籍1年目でワールドシリーズ制覇を果たした昨季は394万1251人だった。

ドジャースは公式Xで「シーズンの最終ホームゲームで、ドジャースはフランチャイズ史上初めて観客動員数が400万人を超えました。ドジャースは2025年のレギュラーシーズンを総観客数401万2470人で終え、1試合平均4万9537人のファンが訪れました」と発表した。この日の観衆は4万6601人で、計401万2470人となった。

今季は6月18日までのホームゲーム40試合で観客動員数が球団史上最速で200万人を突破。初の400万人超えの期待が高まっていたが、今季81試合目の最終戦でこれまでの記録を塗り替えた。

この日は先着1万人に大谷、フリーマン、T・ヘルナンデスがチーム内で流行している「デコルテポーズ」を決めたトレーディングカードが配布された。

ドジャースタジアムでのレギュラーシーズンはこの日が最終戦。地区優勝4連覇間近のチーム以外の見どころは大谷とフィリーズ・シュワバーとの本塁打王争いで、この日を含めて残り7試合。2022年以来3年ぶりの本塁打王を狙うシュワバーと、エンゼルス時代から3年連続で本塁打王を狙う大谷とのデッドヒートは最後まで目が離せない展開となっている。