俳優のオダギリジョー（49）が21日に放送された日本テレビ「有名人が惚れた爆笑ネタ ホレネタ」（後10・30）にVTR出演。演技力を絶賛するお笑いコンビを明かした。

同番組はお笑い好きないろんなジャンルの有名人が「面白い！」とリアルに惚れた芸人を推薦し、オススメされた芸人の爆笑ネタを堪能するネタ番組となっている。

推薦人として登場したオダギリは「惚れた」お笑いコンビについて「ネタが無理がないというか。“笑かそう笑かそう”みたいなものが伝わってこないところが、まず好きなんですよ」と伝えた。

さらに「日常の延長でムチャな設定がない。コントの笑いよりも、どちらかというと映画とかドラマとかの笑いに近い。僕も本を書いたりするので、何気に勉強にしちゃってるかもしれない」と告白した。

また、番組スタッフから「お2人の演技はオダギリさんから見て、コント中の演技はどうですか?」と聞かれると「いけるんじゃないですかね。ドラマとかでも映画とかでも。きっといい役者になるんじゃないかと思いますね」と太鼓判を押した。

そのお笑いコンビは「ロングコートダディ」だと明かした。そして同コンビのコント後、「ヒコロヒーメモ」としてオダギリが「ご自身の次作の監督作品にロングコートダディのお2人をお呼びするのは全然あり」だと明かされ、スタジオは驚きに包まれた。しかし「ただ、今のところは制作予定はないので。予定ができたら全然あり」だと伝えられた。