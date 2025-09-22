「極楽とんぼ」の加藤浩次（56）が20日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」に出演。これまでに買った一番高額な美術品を明かした。

リスナーからの質問で、どのタイミングで芸術に興味を持ったのか？と聞かれた加藤は「そんな詳しくないですけどね。好きなものは好きって感じで。高校の時に美術専攻でしたからね。その頃から、好きなものは好きで見ていましたよ。皆に話せるほどではないです。大して知らないですよ」と謙遜した。

だが「好きは好きなんだよ。ちょっとずつ色んなものを見るようになって」と言い、96年から18年までレギュラーだったフジテレビ「めちゃ×2イケてるッ!」に出演していた時から好きだったと語ったが「めちゃイケで言うと、めっちゃイジられるじゃん。だからひた隠しにしていたの」と笑った。

また、「一番高い美術品的に何？」と聞かれ「写真ですね」と言い「ネガにプラズマみたいなの焼き付けたやつとか…そういうアーティストがいるんですよ。杉本博司さん」と説明。自らギャラリーに行き「海景って言って、海と空の間 その白黒のやつとか」など、作品を購入したという。

値段を聞かれ「お値段は言わないです」と答えたが「エディション何個って言って、ネガにハサミ入れちゃうの。それで価値を守る。そういうの持ってますよ」と言うと、共演者から「結構…」「我々が、えっというほどですね」などの声が上がった。

杉本氏の作品は、海外のオークションで数千万円で落札される人気。2016年には、ロンドンのクリスティーズで代表作の「海景」が38万6736ドル（現在のレートだと約5700万円）で落札されたこともある。