地震の爪痕がある能登半島を襲った記録的な豪雨から１年となった２１日、被災地は鎮魂の祈りに包まれた。

残された人たちは喪失感を抱えながら、少しずつ前を向こうとしている。

「気持ちに節目はない。さみしさは深くなるばかりだよ」。石川県輪島市の自宅が流され、中学３年だった喜三翼音（きそはのん）さん（当時１４歳）を亡くした父・鷹也さん（４３）がそうつぶやいた。輪島塗の箸を作るようになり、漆器を扱う朝市で各地に出向くなど少しずつ進んできたが、最愛の娘を失った悔しさが消えることはない。

１年前の２１日、輪島市久手川町（ふてがわまち）にあった自宅近くの塚田川が氾濫。留守番をしていた翼音さんは、９日後に１５０キロ以上離れた福井県沖で遺体で見つかった。絵を描くのが得意で、中学では美術部の部長だった。金沢市の高校への進学を目指して受験勉強に励んでいた。

翼音さんは中学２年の頃から、鷹也さんの父で蒔絵師（まきえし）の誠志さん（６４）の店を手伝っていた。誠志さんは「悲しんでばかりはいられない」と、豪雨から約１か月後に店を再開。翼音さんがデザインしたフクロウの蒔絵の木製カップは人気となった。「翼音が残してくれた大切なもの」と寝る間も惜しんで作り続けた。

その姿を見ていた鷹也さんは昨年末、箸の漆塗りを手伝うようになった。見よう見まねで筆をとっても、まともに色がつけられない。フクロウやフグ、タコと、次々と彩る誠志さんに突き返されてはやり直し、今年５月、ようやく「合格」が出た。

仙台、名古屋、大阪での朝市で励ましの声をかけられ、「出店することで元気をもらった」と鷹也さん。「僕が朝市にいることを翼音は一番喜んでくれているんじゃないかな」（金沢支局 高野珠生）