Kカップ・白川のぞみ、衝撃の“M字開脚” 圧巻のボディを大解放
グラビアアイドルの白川のぞみが、22日発売の『週刊プレイボーイ』40号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】白川のぞみ、衝撃の“M字”…圧巻のボディを大解放
白川は、1999年12月9日生まれ、北海道出身。北海道在住中にデビュー。2021年に1stDVDが発売されて以降、ヒット作を連発。今年7月には9作目となる『家政婦ののぞみ』（スパイスビジュアル）が発売され、話題を呼んだ。「10作目でDVDは引退」を公言しており、最終作の発売に期待がかかっている。
今回のグラビアでも、T158・B100・W58・H90センチ、Kカップという圧巻のボディを大解放。衝撃の“M字開脚”を披露している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDにエリマリ姉妹（Erika・百瀬まりな）、このほか、高野真央（※高＝はしごだか）、新谷姫加、白濱美兎、藤乃あおい、杉本萌が登場する。
