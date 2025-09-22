幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気ユーチューバーでインフルエンサーのいけちゃん（28）が22日までにインスタグラムを更新。28歳になったと報告した。

いけちゃんは9月20日に28歳の誕生日を迎えた。「28歳になりました！！！！ 記念に素敵な写真を撮っていただきました」とつづり、グラビア写真をアップ。オレンジ色の透け感のあるレースに青色のスカートを合わせ、アンニュイな表情を浮かべていた。

秋田県出身のいけちゃんは昨年4月から秋田県東成瀬村の「地域おこし協力隊」として活動。不倫疑惑報道を受け、7月31日に同村の町役場に「一身上の都合で」と自ら退任の申し出をしていた。同村にあった2つある自宅の1つは「強制退去」となったと動画内で自ら説明していた。

いけちゃんは7月26日、妻子ある箕輪氏との都内デートを報じられ、それぞれのYouTubeで謝罪した。いけちゃんは秋田高卒業。大学では建築工学を学び、卒業後に1級建築士の試験に合格した。“ぼっち系”YouTuberとして活動し、グラビアで水着姿を披露している。