µ¤·Ú¤ËÅÐ¤ì¤ë»³=Äã»³¤Ë¤Ï¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
±Ç²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡×¤ÇÍ¦ÌÔ¤Ê¾·³¡ÖÌØÉð¡×Ìò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¡¦Ê¿»³Í´²ð¤µ¤ó¤¬º£²óÅÐ¤Ã¤¿»³¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤¿¤Ä¤Î»Ô¤ÎÄáÓÜ»³¡£263m¤È¼êº¢¤ÊÉ¸¹â¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÚ¤êÎ©¤Ã¤¿´äÊÉ¤äÎÇÀþ¤Ê¤É¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ËÉÙ¤ó¤À»³Æ»¤¬Â³¤¡¢»³Äº¤«¤é¤ÏÏ¼¤ÎÍ¬ÊÝÀî¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÎ®¤ì¤ëÀè¤ÎÀ¥¸ÍÆâ³¤¤Þ¤Ç¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¥Ï¥¤¥«ー¤Ë¿Íµ¤¤Î»³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
朝来山があるたつの市は、童謡「赤とんぼ」の作詞者である三木露風の故郷ということで赤とんぼ推し。平山さん、街中のそこかしこにあるオブジェに目を止めつつ登山口へと向かいます。途中、登山道手前で見つけたのは粒坐神社の麻笹餅。約670年前に造られた郷土菓子としては最古のもの。
登山道に入るとすぐに列車の音が!ダッシュする平山さん、その先にあったのは線路にかかる歩道橋。見下ろすと間近にトンネルの入り口がありました。「鉄道好きですか?」と尋ねるスタッフに「いや、別に」と答えた平山さんでしたが、山の中の単線をたった2両の列車がのんびり走る様子が可愛く見えたようで、かなりテンションが上がっています。
木々に囲まれた山道はやがて大きな岩の背中をたどる岩登りの道へと変化していきます。そしてその先に見えていたのは天然記念物に指定されている「粒坐神社の屏風岩」。長年の侵食作用によって硬い岩塊だけが残り、まるで屏風を立てたように見えることからその名が付いたのだとか。平山さんにはどうやらゴジラの横顔に見えたようで「ゴジラ岩 by 平山祐介!」と勝手に命名して先を進みます。
長く続く稜線の道を抜けた先についにゴールが見えてきました。山頂は標高263mの高さにもかかわらず、鳥の声に交じって麓を流れる川のせせらぎが聞こえていて、登山の疲れを癒しと飛ばしてくれます。そこから1分も歩けば目の前が大きく開けた絶景ポイントに辿り着けます。見渡せるのはのどかな田園風景。足元には揖保川の清流が流れ、それを跨ぐ鉄橋からすぐ山のトンネルへと吸い込まれていく姫新線の2両編成の列車。風情ある古民家が今も残る街並み、そして目を遠くへやると瀬戸内海まで。まるでジオラマのような眺めが広がっていました。さあ、平山さん、いよいよ頂メシの時間です!
º£²ó¤ÎÄº¤¥á¥·¤ÏÍ¬ÊÝÀî¤ÎÎ®¤ì¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Î¡ÖÍ¬ÊÝÇµ»å¡×¡£ÆüËÜ»°ÂçÁÇÌÍ¤Î¤Ò¤È¤ÄÇÅËáÁÇÌÍ¤ÎÃæ¿´¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢Á´¹ñ°ì¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁÇÌÍ¤Î¤ª¶¡¤Ë¡¢¤ÈÊ¿»³¤µ¤ó¤¬¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤Æ¥ê¥å¥Ã¥¯¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¦¡¦¡¦¤Ê¤ó¤ÈÉ÷Îë¡ª¼ª¤«¤é¤âÎÃ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¹©É×¡£
「頂メシ、頂きました!」
