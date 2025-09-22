SUPER EIGHTの村上信五（43）が放送されたMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。これまでで一番高額な買い物を明かした。

スタジオ観覧のファンからの質問に答えたもので「今は、AI。俺、『AIシンゴ』っていうAIを作ってるんですよ。自分の分身みたいな」と明かした。

「AIシンゴ」は、村上の情報をすべて学習し、顔や声、しゃべり方も再現して会話をするもの。さんまは「同じの家にいたって、おもしろないやろ？ 俺、もう一人俺が家にいたらイヤやもん。大竹さんの気持ちわかるわ」と言い「それは番組で？」と何かの企画で作ったのかと聞くと「いや、完全に自己投資で。もしかしたら次の時代にAIのタレントが来るかもわからんぞ、というのを1年半ぐらい前に、いろいろ経済の番組で勉強した時に」思いついたという。

村上ショージが「ちなみに、これ結構お金かかるんですか？」と聞くと「めっちゃ」と答え、さんまも「値段言えないぐらい？」と聞くと「いや、引きます」と返答した。

さんまはカメラに映らないようにして金額をこっそり聞き出すと「はーっ！これは松ちゃん（松尾伴内）は無理！6万円のアパートに住んでるようでは、これはできない。次課長も無理！アキナも全然無理！」とレギュラー出演者の名前を出しながら、相当高額な様子を見せていた。