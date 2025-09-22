3人組ガールズバンドTRiDENT（トライデント）が20日、東京・代官山UNITで、35歳以上の男性限定ライブ「おじ祭り 2025」を開催した。

「おじ祭り」は、「職場でも家庭でも責任を感じる場面が多い“おじ”世代に居場所を作りたい」というメンバーの思いから23年にスタートした、35歳以上の男性のみが入場できるユニークなコンセプトライブという。3回目の開催を迎えた今年、会場が350人の“おじ”で埋まった。

ライブでは、eスポーツ世界大会「Six Invitational 2024」の日本選手応援ソングとしても使用されている「Bite the bullet」からスタート。ボーカル・ギターのASAKAが「おじ祭り、全員でぶち上げていくぞー！」とあおり、観客を沸かせた。

約1カ月前の8月23日に同じ会場で開催したライブで、11月5日発売のEP「BLUE DAWN」でキングレコードからメジャーデビューすることや、10月2日からTOKYO MXで放送開始のアニメ「ポーション、わが身を助ける」とのタイアップなどを発表し、ファンの間で話題となっていた。

「おじ祭り」では、同アニメのオープニング主題歌で、ロックバンドすかんちのカバーでもある「恋のマジックポーション」を初披露した。同曲とエンディング主題歌「MIRACRAID」の2曲の先行配信が24日にスタートすることも発表した。ベースのSERINAは「テレビやサブスクなどで、ぜひ『ポーション、わが身を助ける』を見てください！ おじのみんな、サブスク知ってるか分からんけど（笑い）」と、冗談を交えつつアピールした。

「おじ祭り」について、ASAKAは「年を取ることってちょっと嫌だなってだんだんと思ってくると思うんですけど、『おじ祭り』があることで年を取るのが楽しみって思ってもらいたいです。みんな、自分に誇りを持ってね！俺はかっこいいんだ！って誇りを持って年を重ねて、健康にだけは気をつけて、長生きしてね」と思いを伝えた。また「元気なイケオジをどんどん集めていって、いつか両国国技館でたくさんのおじの前で『おじ祭り』を開催したい」と目標を掲げた。

メジャーデビューEP「BLUE DAWN」のジャケット写真や収録曲全曲などの詳細も解禁された。