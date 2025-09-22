9月22日（月）24:29〜24:54 日本テレビ系で放送の「開演まで30秒！THE パニックGP」。MC大悟から出されるお題から芸人たちが30秒でショートコントを作り、即興で披露する超即興コント番組。

※系列局の放送日時は変更になる可能性があります。各局の番組表をご確認下さい。

今夜は、ついに番組最終回！「東西即興コントバトル」が最終決着へ！東の芸人と西の芸人、果たしてどちらがより面白いのか、プライドをかけた爆笑バトルを繰り広げる。

東チームが最初に挑戦したお題は「強強強強冷房車」。しかし、このコントが幕を締めるタイミングを巡って、まさかの大論争に発展！幕が閉まった後のステージ上では、ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎が集中砲火を浴びる事態に…!?

さらに今回は、ゲストのHey! Say! JUMP・伊野尾慧が即興コントに参戦！お題は「全員自分だけが売れれば良いと思ってる舞台挨拶」。大悟から「スベったら許さんよ」とプレッシャーをかけられ、不安を抱えながら臨んだ伊野尾。「東京ドームでライブやるより怖かった」と語ったコントの結末は!?

終盤、東チーム・西チームが共に挑戦したお題は「変な肩書きだらけの来賓自己紹介」。大喜利力が試されるこのお題に、芸人たちは「やばい！」「ちょっと待って！」「しんどいって！」と大パニックに！芸人たちがひねり出した渾身の自己紹介に千鳥・大悟、麒麟・川島明は大爆笑！

さらに、番組最終回ということで、特別に“大悟・川島による来賓紹介”を実施！「◯◯◯◯専門のモデル」「実写版◯◯◯◯」など、笑いが堪え切れない“爆笑来賓紹介”が続々。

番組ラストにふさわしい大盛り上がりの最終決戦。果たして東西どちらが勝利を手にするのか…!? 有終の爆笑バトルをお見逃しなく！

■出演

MC：大悟（千鳥）

アシスタント：黒田みゆアナウンサー

審査員：川島明（麒麟） / 伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、渋谷凪咲

東チーム：タイムマシーン3号、日本一おもしろい大崎（ちゃんぴおんず）、信子（ぱーてぃーちゃん）、みなみかわ

西チーム：蛙亭、マユリカ、ロングコートダディ

※50音順