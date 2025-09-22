◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2025年9月21日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。2打席凡退して迎えた第3打席でバットを折られながら右前打を放ち、今季4度目の9試合連続安打、今季最長を更新する26試合連続出塁とした。

空振り三振、右飛に打ち取られて迎えた、0―0の6回先頭の第3打席。初対戦の右腕マクドナルドに対し、カウント2―2から外角低めのボール球になるチェンジアップにバットを投げ出し、真っ二つにおられながらも右前へ運んだ。しかし、次打者ベッツの遊ゴロを相手の二遊間が華麗な連係で併殺に仕留められ、先制点は奪えなかった。26試合連続試合出塁は自身3番目の長さで、日本選手では11位タイとなった。

前日は左翼へ今季11度目の2戦連発とする53号。一時4本差をつけられていたシュワバーに並んだ。この一発で今季141得点とし、球団単独4位に浮上。過去20年で140得点に到達したのは、2007年のヤンキース・A・ロドリゲス（143得点）、2023年のブレーブス・アクーニャ（149得点）に次いで大谷が3人目となった。

レギュラーシーズンはこの日を含めて残り7試合。2022年以来3年ぶりの本塁打王を狙うシュワバーと、2001〜03年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来22年ぶりの3年連続本塁打王を狙う大谷とのデッドヒートは最後まで目が離せない展開となっている。