【MLB】ドジャースージャイアンツ（9月20日・日本時間21日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、突然大ジャンプ！

9月20日（日本時間9月21日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツの一戦で、ドジャース・大谷翔平が見せたリアクションが話題となっている。

4回裏ドジャースの攻撃、2死走者なしの場面で打席に立った1番大谷は、カウント2-2からの5球目、ジャイアンツ先発のテン・カイウェイが投じた内角低めへと大きく外れ、足元でバウンドする151km/hの直球に、腰を引くように避けることに。しかしその後、このボールがバックネット側のフェンス付近へと勢いよく転がって大きく跳ね上がり、再び本塁近くへと舞い戻ってくると、大谷はこれをキャッチしようと慌てて打席を外し、手を伸ばすも失敗。転がったボールを拾い上げて戻した後で、笑顔を見せながら、再び打席へと戻ることとなった。こうした大谷のお茶目なリアクションにファンからは「どうした」「ビックリした」「神対応すぎるやろ」「そこまでしなくてもw」「楽しそうだなw」「めっちゃ笑顔」「実況大爆笑やん」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、この打席の大谷は、フルカウントからの6球目、外角へと絶妙に決まった136km/hのスライダーを見逃し、三振に。この時点で2打席連続の三振となったものの、6回裏に迎えた第4打席で、今季53本目となる逆方向弾を放つことに。一時は独走状態となっていたフィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワバーに本塁打数で並ぶこととなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）