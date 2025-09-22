プロ野球セ・リーグは21日、各地で3試合が行われました。

3位巨人は5位中日と対戦。初回に先頭から4連打で2点を先制するも、先発の田中将大投手は2回までに2本の本塁打を浴びて逆転を許します。その後は立て直しますが、6回に細川成也選手のタイムリー3塁打を浴びて6回途中5失点で降板。日米通算200勝はおあずけとなりました。打線も初回以降は中日投手陣に抑え込まれ得点できず。連勝は2でストップしました。

6位ヤクルトは優勝を決めている阪神との一戦。主砲・村上宗隆選手がスタメンから外れる中、2点リードの5回、山田哲人選手と古賀優大選手がフェンス直撃のタイムリー2塁打を放つと、その後も岩田幸宏選手、並木秀尊選手らがタイムリーを放ち一挙6得点。大量8点のリードを受けた先発・山野太一投手は、今季自己最長の7回無失点と好投し4勝目。快勝したヤクルトは5位広島とのゲーム差を4.5に縮めました。

4位広島と対戦した2位DeNAは2回、林琢真選手と蝦名達夫選手のタイムリーなどで一挙4点を奪うと、続く3回には石上泰輝選手に今季2号2ランが飛び出すなど3点を加え、7-0と突き放します。投げては、先発・平良拳太郎投手が6回2失点と試合をつくり、今季4勝目。本拠地でのCS開催へ向け、2位を死守しています。

2位DeNAと3位巨人とのゲーム差は2に広がり、5位中日は4位に浮上しました。

◇21日のセ・リーグ結果

◆中日 5-2 巨人

勝利投手【中日】大野雄大(11勝4敗)

敗戦投手【巨人】田中将大(2勝4敗)

セーブ【中日】松山晋也(0勝1敗43S)

本塁打【中日】上林誠知16号、石伊雄太3号

◆ヤクルト 8-1 阪神

勝利投手【ヤクルト】山野太一(4勝3敗)

敗戦投手【阪神】伊藤将司(4勝3敗)

本塁打【ヤクルト】山田哲人11号

◆DeNA 7-2 広島勝利投手【DeNA】平良拳太郎 (4勝3敗)敗戦投手【広島】常廣羽也斗(2勝3敗)本塁打【DeNA】石上泰輝2号