◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

陸上世界選手権大会最終日の21日、男子4×100mリレー決勝が行われ、日本は38秒35で6位でした。

1走から小池祐貴選手、胗田大輝選手、桐生祥秀選手、鵜澤飛羽選手と予選から変わらず。選手紹介の際には人気漫画『ワンピーズ』のポーズで会場をわかせます。予選で記録した38秒07からタイムを落とし、3大会ぶりのメダルとはなりませんでしたが、4年前の東京オリンピックの決勝でバトンミスをしてから4年、同じ国立競技場でバトンをつなぎ入賞となり、健闘をたたえる大きな拍手が送られました。

1走の小池選手は、「皆さんが思っていることと一緒かな。メダルは取れたよねって」と悔しさも口に。4年前のオリンピックでトラックに立っていた小池選手は、「入賞って形を残せて、最後は外に出てファンの皆さんにありがとうございましたと伝えられたのは、バトンをつなげてゴールをできたからかな」と思いを語り、スタジアムの歓声には、「ありがたい限りですね。こんなに陸上ファンいるんだなって、日本人の観客ばっかりで個人的に驚きでした」と振り返りました。

2走の胗田選手は、「率直に悔しい」と思いを吐露。「シンプルに自分の走力が足りなかった。100ｍの個人でファイナルに出ないといけない。代表に入るから2走で考えてもらえるような存在にならないといけない」と、個人で出られなかった悔しさを口にし、今後への決意を込めました。

一方、3走の桐生選手は、「走り出した瞬間、つってしまって、バトンをつなぐことはできましたが...」とアクシデントがあったことを告白。「僕がしっかり走っていればメダルいけたと思う。僕の責任ですし、責任をどう挽回するか、今のところ何も思いつかない」とうつむきました。

「自分の世代は桐生さんたちがリオでメダルをとったのをみてきた世代」と語る4走の鵜澤選手は、今大会200ｍ予選、準決勝の2本に加え、リレーも2本と計4本のレースに出場。「緊張よりもワクワクが大きかった。すごい歓声で4日間(スタジアムに)立ちましたけれど、歓声が少ないことはなかった。最高の雰囲気だった」と大会を振り返ります。無念の思いを語った7学年先輩の桐生選手には、「安心感は違いますし、絶対に持ってきてくれる」と変わらぬ信頼の思いを口にし、世界のトップ選手が集まるアンカー区間を託されたことには、「おそらく予選よりもトップスピードに乗れなかった。自力の差、シンプルな足の速さが必要」とさらなる進化を誓いました。

▽決勝結果金）アメリカ 37秒29銀）カナダ 37秒55銅）オランダ 37秒814位）ガーナ 37秒935位）ドイツ 38秒296位）日本 38秒357位）フランス 38秒58オーストラリア DNF(途中棄権)