田中希実の5000m決勝に姿を見せたのは…

陸上の世界選手権東京大会は21日に最終日を迎えた。20日に国立競技場で行われた女子5000メートル決勝には日本記録保持者、田中希実（New Balance）が出場。ここでスタンドから応援していたある人物が見つかり、ネット上で感動の声が上がっている。

中継画面に映ったのは、18日の予選で同じ組を走った山本有真（ゆま、積水化学）だ。田中の決勝進出を願い「つくってほしいペースがあったら言ってください」と申し出た。自身は18着に終わったものの、田中は狙い通りに組5着で予選突破していた。

山本は予選のスタート前、人気アニメ「進撃の巨人」の調査兵団の「心臓を捧げよ」のポーズを決めたことでも話題となった。まさかの“調査兵団ユマ”の登場に、X上にも感激の言葉が多数並んだ。

「相手をリスペクトしてないと、できないことですよね」

「山本選手も次は、一緒に決勝進出できますように」

「涙出ました。両選手ともお疲れさまでした！」

「こういう友情と戦略の絡み、胸アツすぎるわ」

「応援の形にもドラマがあるね」

「お互いを信じ合ってる姿、本当に感動するね」

「チームスピリットが最高すぎる…」

「リスペクトし合う姿が素晴らしい」

「ライバルだけどお互い思いやってるところが本当に素敵」

また、決勝は15分7秒34で12位に入った田中の走りに「田中希実選手、入賞には届かずでしたが最後まで喰らいつく走り！熱い決勝でした！」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）