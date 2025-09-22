『timeleszファミリア』レギュラー放送前日に初回SP放送決定！ メインビジュアル＆シーン写真解禁
timeleszの冠番組『timeleszファミリア』の初回スペシャルが、日本テレビ系にて10月5日22時30分に放送されることが決まり、ロケ写真が公開された。
【写真】「熱々！ファイヤーパフォーマンス」には熱血メンバー3人が挑む！
timeleszの日本テレビ系で初のレギュラー冠番組となる『timeleszファミリア』は、10月6日24時29分からスタート。初回スペシャルはその前日放送され、レギュラー放送の枠を越えた拡大版で届ける。
その企画内容は、「timeleszのイチカバチカ」。timeleszの8人が「イチカバチカ」な“超ギリギリチャレンジ”に挑む。みんなで笑っちゃうような爆笑チャレンジから、かっこよすぎるスゴ技チャレンジまで…メンバー8人の生き様と成長を楽しく引き出すドキュメントバラエティー。
イチカバチカ1つめは、高い夢を掴んでいくtimelesz が前代未聞の挑戦…高く宙を舞う「パン食いジャンプ」に菊池風磨、寺西拓人、篠塚大輝が絶叫しながら挑戦。
2つめのイチカバチカは最強暗記術で学校の「クラス全員のニックネームを覚えろ！」。挑戦するのは松島聡、猪俣周杜。
イチカバチカ3つめは、熱血メンバーの佐藤勝利、原嘉孝、橋本将生が挑戦するのは、「熱々！ファイヤーパフォーマンス」。限られた時間で最高のパフォーマンスができるのか？
さらに、新番組『timeleszファミリア』のメインビジュアルが解禁された。ビジュアル全体のイメージカラーはエメラルドグリーン。先日のtimelesz初ライブツアーでお披露目したtimeleszの「ライブ用マイク」と同じ色だが、グループとして初めてミュージックビデオを撮影した“思い出の地”ハワイの海の色を表現していて「番組もtimeleszも一緒にここから大きく飛躍していく」という“未来への誓い・思い”を込めた。
そして、番組名の「ファミリア」にこめられた、“親しみ” “身近”といった、timelesz8人が持つ空気感を投影しつつ、キャッチフレーズの「僕たちの生き様で、笑い飛ばす」を体現した八者八様の明るい笑顔が印象的な爽やかで明るいデザインだ。
『timeleszファミリア』初回スペシャルは、日本テレビ系にて10月5日22時30分、レギュラー放送は10月6日より毎週月曜24時29分放送。
