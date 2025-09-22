ホロライブ・音乃瀬奏、Bスポット療法を受け「痛いよ。。。。」 “ママ”は歓迎「ようこそ鼻ドス界隈へ」
ホロライブの音楽アーティストVTuberグループ「ReGLOSS」のメンバー・音乃瀬奏さんが、22日までにエックスを更新。鼻の治療を受けたことを報告すると、“ママ”と慕う先輩から反応があった。
【写真】Bスポット療法の痛みで“ママ”に甘える奏さんがかわいい
奏さんは「長い綿棒で鼻の奥にお薬をぬりぬりされました」とつづり、Bスポット療法を受けたことを報告。Bスポット療法は、塩化亜鉛という薬を上咽頭に塗る治療で、激痛のあまり「普通に泣きました」と語っている。
この投稿を見た、Bスポット療法（鼻ドス）経験者の先輩・大空スバルさんは「ようこそ鼻ドス界隈へ」とコメント。これに奏さんは「ママ。。。痛いよ。。。。」とかわいい返しをしていた。
ファンからも「親子てぇてぇ」「頑張ったね！ えらい！！」「あれはいつになっても痛いよね」「ようがんばった！」などの声が寄せられている。
引用：「音乃瀬奏」エックス（＠otonosekanade）
【写真】Bスポット療法の痛みで“ママ”に甘える奏さんがかわいい
奏さんは「長い綿棒で鼻の奥にお薬をぬりぬりされました」とつづり、Bスポット療法を受けたことを報告。Bスポット療法は、塩化亜鉛という薬を上咽頭に塗る治療で、激痛のあまり「普通に泣きました」と語っている。
ファンからも「親子てぇてぇ」「頑張ったね！ えらい！！」「あれはいつになっても痛いよね」「ようがんばった！」などの声が寄せられている。
引用：「音乃瀬奏」エックス（＠otonosekanade）