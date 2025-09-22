『べらぼう』“春町”岡山天音、壮絶すぎる“オチ”に衝撃「命かけすぎ」「涙しか出てこない」（ネタバレあり）
横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第36回「鸚鵡のけりは鴨（おうむのけりはかも）」が21日に放送され、戯作者の春町（岡山天音）が、自ら壮絶な“オチ”を付けると、ネット上には「すげーショック」「命かけすぎだろ…」「涙しか出てこないよ…」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
蔦屋の新作『鸚鵡返文武二道（おうむがえしぶんぶのふたみち）』『天下一面鏡梅鉢（てんかいちめんかがみのうめばち）』が飛ぶように売れる。しかし、定信（井上祐貴）は蔦重の本に激怒。新作の絶版を言い渡す。
その後、戯作者の喜三二（尾美としのり）は、素性が明らかになってしまったことから断筆を決意。一方の春町は、蔦重の何気ない一言から、小島藩士としての立場を捨てて、名前を変えて別人となり、戯作者として生きていくことを考える。
小島松平家当主・松平信義（林家正蔵）と対面した春町。彼は、自分を死んだことにすれば幕府も責める先をなくし、信義にもこれ以上の害が及ばないと説明。この話を聞いた信義は積極的に春町を支援しようとする。
しかし、そこからしばらくの後、蔦重は春町が切腹し命を絶ったことを知る。生前の春町が蔦重に宛てた手紙の中には「すべてをまるくおさむるには、このオチしかないかと」と書かれていた…。
そんな第36回のクライマックスでは春町の最期が明らかに。自らの腹を切り苦悶する春町は、桶に入れていた豆腐に頭をぶつけて絶命。“豆腐の角へ頭をぶつけて死ぬ”を実行し、自らの人生に壮絶なオチを付けた春町に対して、ネット上には「すげーショックで泣いてるんだけど」「ボケに命かけすぎだろ…」「そんな命がけでふざけないで…笑えない…涙しか出てこないよ…」「ほんとに春町先生ロス…」などの反響が寄せられていた。
