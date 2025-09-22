夏が終わったって？そうは言ってもまだまだ速乾シャツ一択でしょ

まだまだ続く残暑。気象庁の発表によれば、11月ごろまで平年よりも高い気温となる日が続くそう。夏に活躍した高機能ウェアも、まだまだ手放せなさそうです。

ミズノのワーキングライン・ワーキングエヌからは、通気性と消臭性に優れたジャガードポロシャツ「F2JAC300」（1万2100円）と「F2JAC301」（1万3200円）が新登場。大きめのメッシュを採用したポロシャツは、厳しい残暑も涼しく快適にしてくれそう。

今回登場したジャガードポロシャツ2種は、汗をかきやすい箇所に大きめなメッシュを採用しているほか、ポロ衿にもメッシュ構造を用いているため、汗だまりを抑える構造が特長。暑い日も汗染みを気にすることなく、爽やかに着用できそうです。

▲「F2JAC300」

「F2JAC300」は襟の内側に消臭素材を、「F2JAC301」は衿ぐりに“ミズノデオドラントテープ”を配しており、消臭機能も搭載。屋外での作業などの汗をかきやすいシーンに最適です。

フロントにオーソドックスな縫い付けボタンを配したクラシカルなデザイン。裾の両サイドにはスリットが設けられており、タックアウトで着用してもきれいなシルエットを演出します。

「F2JAC301」はフロント開きにファスナーを使用し、ウエスト部と背面にはオリジナルのリフレクターテープを配したスポーティなデザイン。暗闇での視認性にも優れているので、夜間の作業やスポーツシーンにも活躍してくれます。

▲「F2JAC301」

いずれも再生ポリエステル製で、環境に配慮されている点もうれしいポイント！ カラーラインナップはブラック、カーキ、パープルの3色。サイズはM、L、XLのユニセックス展開となっています。

ジャガードポロシャツは現在ミズノ公式オンラインストアにて販売中。長引く残暑も爽やかに過ごせるウェアを、ぜひチェックしてみてはいかがでしょう？

>> ミズノワーキングエヌ

＜文／&GP＞

【関連記事】

◆ミズノの機能性×マーガレット・ハウエルの感性。撥水バッグやメリノウールを揃えた新コレクションが登場

◆ヤバいぐらい暑い夏。ミズノのペルチェデバイスで効果的に体を冷やそう

◆ワークウエアの常識を覆す！デザイン性と機能性を兼ね備えたミズノの新感覚ウエア