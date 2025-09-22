日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。

◆◆◆

さらば「純血路線」

夏の人事で満を持して金融庁長官となった伊藤豊氏（平成元年、旧大蔵省）。6年前に財務省から籍を移して以降、長官候補なのは衆目一致するところだったが、ほぼ間違いない、と言われていた昨年夏に昇格が見送られ、今夏も就任を疑問視する向きもあった。



今年7月、金融庁長官に就任した伊藤豊氏 ©時事通信社

伊藤氏の長官起用を押しとどめていたとみられるのが、かつての「大物長官」森信親氏（昭和55年、同）が敷いた「森イズム」の影響だ。永田町・霞が関で財務省の「出先」と見なされがちだった金融庁を「政策官庁」の一角に押し上げるのが森氏の悲願だった。その一環で、財務省との課長級程度の人事交流はほぼ絶え、庁幹部の「純血化」が進んだ。

これに対し伊藤氏は財務省秘書課長時代から、財・金の垣根を越えた一体的な幹部人材育成が持論。率先垂範とばかりに、財務省内でも「エース」だったキャリアに区切りを付け、自ら金融庁に飛び込んだ。言うなれば、伊藤氏の長官就任は10年近くに及んだ「森純血路線」の転換を意味するものとなった。

すでに伊藤氏の唱える「一体的育成」の布石は着々と打たれている。昨年夏から企画市場局で「資産運用立国」政策をけん引する八幡道典審議官（平成6年、同）は財務省主計局で主計官（厚生労働担当）、総務課長の王道ルートを歩んだ後、内閣官房を経て金融庁に「移籍」。さらにこの夏には、主計局で主計官（地方財政など）を務めていた中堅の今野治氏（9年、同）が総合政策局総合政策課長に起用された。今野氏にとっては寝耳に水の異動だったものの、「伊藤路線」の狙いを理解したことで納得の表情を浮かべているという。

〈この続きでは、「次の長官」と言われる2人に言及しています〉

※本記事の全文（約5800字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2025年10月号に掲載されています（霞が関コンフィデンシャル）。全文では下記の内容をお読みいただけます。



★各省が備えるXデー

霞が関では「衆参両院とも少数与党では、いつ政権交代があってもおかしくない」（内閣府幹部）と危機感が強まっている。Xデーに備え、主要省庁が考えるのは…

★駐インドネシアの謎

夏の人事で前任の市川恵一氏（元年、同）に代わって同職に就いた河邉氏は、総合外交政策局総務課長から官房副長官補・NSS次長に至るまで、市川氏と全く同じコースを歩み…

★エリートも制御不能

9月6日に悠仁さまの成年式が執り行われる。秋篠宮家を支える皇嗣職でトップの重責を担うのが吉田尚正皇嗣職大夫（昭和58年、警察庁）…

（「文藝春秋」編集部／文藝春秋 2025年10月号）