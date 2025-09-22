秋は、京都の季節である。……といっても、紅葉が映える観光都市としての京都ではなく、競馬のお話だ。

秋の京都競馬場では、3歳牝馬三冠最後のレースである秋華賞を皮切りに、菊花賞やエリザベス女王杯、マイルチャンピオンシップとG1レースが目白押し。秋は競馬を愛する人たちが京都に集う季節なのである。

そんな京都競馬場の最寄り駅は、京阪の淀駅だ。競馬に関心がなければ聞いたこともないかもしれぬ。おおざっぱにいえば京都市の南端、桂川と宇治川が合流して淀川に名を変えるその近く。実質的に速達列車はほぼ停まらない小さな駅だ。それが競馬開催日にはまったく違った姿を見せるのだから、おもしろい。

……と、そんな話をしたところで、今回の目的地は淀駅ではなくてその手前、丹波橋駅である。





ナゾの駅「丹波橋」には何がある？

何しろ淀駅というのはいささかちっぽけな駅なので、遠方から京都競馬場を訪れようとするとやや手間がかかる。

京都駅で新幹線を降りて近鉄に乗り換え、丹波橋駅で京阪に乗り換えて。たった30分ほどだし地元の人は慣れっこなのだろうが、不慣れだとちょっと戸惑う。

行きははやる気持ちを抑えつつ、帰りは軽くなった財布に悔恨の念。そんな思いを抱いて歩く、丹波橋駅の近鉄・京阪連絡通路。駅の外に出ることなどはないから、存在感こそ大きくともどんな駅なのかは皆目わからない。

近鉄と京阪という、関西私鉄の2路線が交差する唯一のターミナルでもあるこの駅を、今回は歩いてみようと思う。

丹波橋駅があるのは、京都の市街地の南側。近鉄で言うならば、京都駅から東寺の五重塔を横目に南に進んで鴨川を渡って名神高速と交差、そこからさらに少し南下したところが丹波橋駅だ。

京都駅からの所要時間はざっと10分ちょっとの駅である。

近鉄と京阪、どちらがメインの駅なのか？

いまでも珍しく喫煙所があるというホームから橋上の駅舎に上がり、改札を抜けて左に続く連絡通路を歩いた先が、京阪の丹波橋駅だ。ふたつの丹波橋駅の間は距離にして100mほど。

京阪の丹波橋駅には喫煙所こそないものの、コンコースにはいくつかの店舗が並ぶ。近鉄も京阪もほとんどの列車が停まる主要駅であることは同じでも、どちらかといえば“京阪の駅”としての色が濃いといったところだろうか。

このあたりの事情は、歴史にも裏付けられる。先にこの場所に駅を開業させたのは京阪なのだ。

1910年のことで、それからおおよそ30年ほど遅れて近鉄側が開業している。1945年からは完全に同一の駅となり、互いに直通運転までおこなっている。

直通運転は1968年に廃止され、少し離れた東側に近鉄の丹波橋駅が独立した。つまり、この駅の原点は京阪にあり、というわけだ。

同じ丹波橋駅であっても、近鉄側の正式名称は「近鉄丹波橋」。その裏にはこうした経緯が潜んでいる。

となれば、駅前もそれにふさわしい立派な……と思いながら京阪側の駅舎から外に出てみると、いやはやびっくり。

特急停車駅らしからぬ風景が…

目の前に地域の文化センターがあって、出口の脇にはコンビニがあって、とこのあたりはまずまず立派。

が、それ以外にはロータリーのようなものもなければ商店街や繁華街の類いも見られない。出口がそのまま生活道路に面するような、住宅地の中の駅なのだ。

ならば近鉄側が、と思って駅の東に出てみても事情はまったく変わらない。というか、むしろ東側の方こそコンビニすらないまったく紛れもない住宅地そのものだ。

それどころか、ふたつの丹波橋駅に挟まれた100mほどの一帯も似たような町並みが続く。

この駅前風景を見せられて、いったい誰が特急列車まで停車するほどの主要駅だと信じられようか。

とどのつまり、丹波橋駅は周囲に繁華街などを抱えるターミナルというよりは、ただ単に“乗り換えの便”に特化した駅なのである。

駅名の由来となった“丹波橋”

もう少しばかり、駅の周辺を歩いてみよう。

近鉄側の住宅地は、東に向かってなだらかな登り坂になっている。住宅地の中を抜けてゆくと国道24号とぶつかり、その向こうにはJR奈良線が走る。

さらに奥には明治天皇の御陵もある桃山丘陵だ。ただし、クルマがひっきりなしに行き交う国道を除けばあとは賑やかさとはまったく無縁な静かな住宅地に過ぎない。

反対に京阪側はどうだろう。

駅の北にある踏切道はその名も「丹波橋通」と名付けられ、商店街というには心許ないものの、いくらかの賑わいが感じられる。

この丹波橋通をずっと西に歩いてゆけば、10分ほどで小さな川を渡る。この橋の名が、丹波橋。駅名の由来になった、由緒正しき橋である。

ところが、ここでなぜこの橋の名が丹波橋なのか、という新たな問題が浮上する。そもそも丹波とは、現在の京都府中部と兵庫県の一部などに跨がる旧国名。

その名前が京都市街地の郊外たるこの場所にあるのは、いったいどういうわけなのか。

なぜ“丹波橋”になったのか？

その答えはもまた、どうやら歴史にあるようだ。なんでも、かつてこのあたりには桑野丹波守のお屋敷があったとか。それが転じて後世にも名が残り、丹波橋と呼ばれるようになったというわけだ。

他にもこの一帯には、歴史を感じる地名があちこちに残っている。例えば丹波橋駅の東側、桃山丘陵の裾野には井伊掃部、筒井伊賀、福島太夫、毛利長門、松平筑前といった、歴史好きなら垂涎ものの名前が並ぶ。

どれもこれも全部地名だ。丹波橋と同じように、それぞれの大名のお屋敷があったことから名付けられたという。遠い昔の歴史の一幕、丹波橋駅と周辺を含む桃山丘陵の裾野の町は、事実上の日本の首都としての栄華を誇っていたのである。

それは戦国時代が終わり、秀吉が天下を制したその時代。秀吉は桃山丘陵に伏見城を築く。大坂と京の都の中間にあって、何かと都合が良かったのだろう。

そうして桃山丘陵の麓には城下町が築かれ、全国の大名が屋敷を構える。秀吉の死後もしばらくは徳川の拠点として使われており、関ケ原の戦いの前哨戦「伏見城の戦い」は血天井の激戦として名を残す。

江戸時代に入ってほどなく伏見城は廃城となったが、城下町はそのまま残る。鴨川・桂川・宇治川・木津川の合流地点という地理上の利点もあって、川港の伏見港が整備されて京と大坂を結ぶ物流の要衝に。さらに水に恵まれて酒造りも盛んになった。

また、江戸時代には大名が京の都に勝手に入ることは禁じられており、西国大名は京には入らずこの地から直接大津に抜けていた。そのため、伏見は宿場としての機能も併せ持ち、秀吉時代から引き続いて屋敷を構える大名もいたという。

そうした背景も相まって、幕末には全国から志士が集う町にもなった。

薩摩の過激派志士の蜂起を鎮圧した寺田屋事件、また坂本龍馬が伏見奉行所の捕り方に襲撃されたもうひとつの寺田屋事件なども、伏見が舞台になっている。

町の南側には今でも賑わいが

近代以降も日本で初めての“電車”である京都電気鉄道が開業したり、現在のJR奈良線にあたる奈良鉄道が開業したり、また明治天皇の陵墓が設けられたりと、重要性は変わらなかった。

いまでもそんな歴史は引き継がれ、丹波橋の町の南側、お隣の伏見桃山駅（京阪）・桃山御陵前駅（近鉄）の周辺は伏見の中心として大いに栄えている。「大手筋」という城下町時代の名を引き継いだアーケード商店街は引きも切らぬ賑わいぶりだ。1929年には伏見市が誕生、1931年に京都市伏見区になっている。

丹波橋は、そうした伏見の町の一部なのである。ただ、伏見の中心繁華街から見ればどちらかというと町外れ。アーケードの大手筋が駅前に通る伏見桃山駅・桃山御陵前駅の方が、歴史的にも現実的にも伏見の中心といっていい。

対して丹波橋は、もちろん伏見の城下町の一角ではあるけれど、繁華街は持たずに主として住宅地としていまに続いているのだ。

つまり、伏見の中心としてのターミナルは伏見桃山駅・桃山御陵前駅に譲り、住宅地の中の丹波橋駅は乗り換えのターミナルに特化して地歩を固めてきたというわけだ。秀吉の時代から受け継がれてきた市街地の中にあって、京阪と近鉄（とJR奈良線）が並行して走る。そこで巧みにターミナルの役目を分散させた結果なのだろう。

秋の京都競馬。淀の帰り道、近鉄で京都駅周辺に出たり、京阪で四条・三条あたりに繰り出したりする向きも多かろう。が、京都はインバウンドもあって爆発的に人が増えている。もしかすると丹波橋はともかく伏見はちょっとした穴場として、安く楽しめる店がいくつもあるやもしれぬ。まあ、楽しむだけのお金が財布に残っていれば、ですが。

