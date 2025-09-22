原菜乃華こそ朝ドラヒロインにふさわしい。そんな待望論が出はじめたのは2025年の5月頃だった。朝ドラこと連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）は5月、原が演じるメイコが活躍するターンに入っていた（詳しく書くと第32回頃）。

【画像】白いワンピースの裾をあげてみてと言われ…12歳の原菜乃華が“芸能界の闇”を経験する『はらはらなのか。』（2017）



原菜乃華 ©時事通信社

「朝ドラヒロインらしい」メイコのモデルはメロンパンナちゃん

『アンパンマン』の作者・やなせたかしの妻・暢をモデルにした主人公が夫を支えて稀代の名作を生み出す軌跡を描く物語。そのなかで原が演じているのはヒロイン・朝田のぶ（今田美桜）の妹で、朝田家の三女で末っ子のメイコ。彼女はあるときのぶと幼馴染の嵩（北村匠海）の仲を取り持とうと画策をはじめる。

おせっかいで健気でピュアでちょっとドジっ子、無垢でキラキラしているメイコは従来の朝ドラヒロインらしい属性だ。だからといって決して今田美桜演じるのぶが朝ドラヒロインに向いてないということではない。

のぶが『あんぱん』で担っていたのは、正解がわからず迷っている主人公であり、いわゆる従来の天真爛漫な清純派ヒロインとは違う方向性だっただけなのだ（その後、軍国主義に走り、戦後、激しく後悔するところも含め）。

のぶのモデルは『アンパンマン』のドキンちゃん（アンパンマンの敵・バイキンマンをいつも困らせているわがままキャラ）でもあり、主人公にしては陰がある分、メイコのまじりっけのない明るさ、真っ直ぐさにホッとする視聴者は少なくなかっただろう。例えるなら、玄米ご飯より白米がやっぱりいいんだよなあというような感じ。ちなみにメイコは『アンパンマン』では「だれでもメロメロになる」メロンパンナちゃんがモデルらしい。

『あんぱん』のヒロインオーディションを受けていた原。もし彼女が受かっていたら、どんなのぶになっていただろうか。

番組の制作統括・倉崎憲は原の印象をこう語っている。

〈「グループオーディションにおける自己紹介の時、周りの人からどう言われますかという質問に『サムライです』と言ったんです。『ストイックだからかと思います』みたいな理由で。それが面白いなぁと思いました。いわゆる朝ドラヒロイン、ザ・朝ドラヒロインみたいな明るくて天真爛漫なところは、原さんが3365人の中、圧倒的で、朝ドラにはひとりはこういう人がいてほしいという存在です。実際、現場も彼女がいると明るくなりますし、芝居も達者で、天真爛漫でみんなに愛されるようなメイコのキャラクターにぴったりでした」 （出典：ダイヤモンドオンライン『くら（浅田美代子）の「銀幕の向こうに行ってみとうなってね」…まさか“第18回の一言”が伏線だった！【あんぱん第69回レビュー】』2025年7月3日）〉

原が思う朝ドラの主要人物に必要とされることは「爽やかさ」と「毎朝見ていても飽きない」こと。「毎日顔を見るのが楽しみと思うような人なのかなと思っています」とインタビューで語っていた（出典：ダイヤモンドオンライン『「自分の声が嫌いだった」原菜乃華が“ご機嫌な人間”を演じきるまでに起きたこと【朝ドラ『あんぱん』】』2025年7月17日）。

高校生から中年女性まで…驚くべき演じ分け

朝に欠かせない炊きたての白米のようなメイコ。だが戦後になったとき、自分が最もきれいで輝くはずの青春時代が戦時中にあたり、おしゃれも恋も夢を見ることも何もできなかったと嘆く。防空壕ばかり掘っていた悔いを、取り戻すために『NHKのど自慢』に挑戦しようと東京に行こうとする。

結局、『のど自慢』の夢はあっけなく潰えるのだが、その代わり、初恋の人・健太郎（高橋文哉）と結婚し、ふたりの娘を授かる。そうすると、生活にまみれていき、専業主婦の悩みを抱えたり、噂話に目がなかったりと、炊きたて白米ではなく、一晩寝かせたカレーのような時間の経った味わいを醸し出していく（夫の健太郎のモデルはカレーパンマンだ）。

そこで目を瞠るべきは、原の中年女性の再現度の確かさである。同時期に他局で放送されていた連続ドラマ『ちはやふる‐めぐり‐』（日本テレビ）の高校2年生の月浦凪役との演じ分けのあまりの違いに驚嘆した。

高校の制服を着ているときの原の“絶対領域”（スカートとハイソックスの間）の瑞々しさと『あんぱん』終盤の、落ち着いてやや貫禄が出た主婦姿（40〜50代くらい）の差。当人は2003年8月生まれで現在、22歳だから凪のほうが断然近いだろう。それを、衣装やヘアメイクが助けているとはいえ、それらに依存しきることなく、土台から変えているように見える。姿勢が変われば心も変わるというように、自分の身体を適切な年齢に作り込んでいるようなのだ。

つまり、朝ドラヒロインのようなピュアさや天真爛漫さも、原の巧妙な演技によるものなのではないだろうか。本人がピュアじゃないという意味ではなく、ピュアの公的イメージを表現する才能に長けているという意味だ。いったいこの才能、どこで身につけたのだろうか。

6歳で芸能界入り、“選ばれし子役”時代

2022年、新海誠監督のアニメ映画『すずめの戸締まり』のヒロイン・すずめの声で一気に人気が拡大した原。以後は、『【推しの子】』実写版の有馬かな役や、映画『ミステリと言う勿れ』（23年）、主演映画『見える子ちゃん』（25年）、ヒロインをつとめた『ババンババンバンバンパイア』（25年）と出演作は目白押し。NHK大河ドラマ『どうする家康』（23年）では千姫役と順調に活躍している。それは現事務所、トライストーン・エンタテイメントに移籍してからで、理想的なキャリアアップ転職となった。

原菜乃華が芸能界に入ったのはかなり早く、6歳のときだ。子役として活躍した。代表作は、監督の件で、あまり触れられなくなってしまった不遇の映画『地獄でなぜ悪い』（13年）。ここでは二階堂ふみの子供時代を演じている。「全力歯ぎしりレッツゴー」という一度聞いたら忘れられない奇妙な歌詞のはみがきのCMソングを、やたらと明るく歌って踊っていた真っ白なワンピースを着た少女が原である。バラエティ番組『おはスタ』の「おはガール」としてレギュラー出演（16年度〜17年度前半）もしていた。

元気で天真爛漫な美少女というような、選ばれし子役が手にできるポジションを、当時原は手中にしていたと言っていいだろう。その頂点は2017年の映画『はらはらなのか。』。主人公の名前は原ナノカ。原自身とほぼ同じ名前だ。芸能界の裏側を描いたメタフィクション的な野心作は、芸能界にはびこる搾取的構造やハラスメントに厳しい目が向けられるいま見ると興味深い。

若い女性は透明感を求められ、でもその消費期限は短く、すぐに新たな透明感にとって変わられる。それをナノカは認識している。彼女がオーディションを受けるとき、審査側は「健気なドジっ子」を期待する。それがうまくできずにナノカは悩む。ほかの女の子が審査員の前でわざと転んでみせる場面があるが、『あんぱん』ではメイコが海岸で転ぶ場面があるのを思うとなんとも皮肉に見える。

ナノカはカメラマンに「芸術」という名のもとに、スカートの裾を誘惑するようにあげてみてと言われ、下から煽るように撮影される。「女優になりてえんだろ」「女優は騙してなんぼだろうが」「俺を惚れさせるんだよ」等々と大声で追い詰められていく。ナノカは観念したかのように白いワンピースの裾をじわじわとあげて……。

刹那、ナノカはカメラを床に力いっぱい叩きつけ、その場から逃げ出す。裸足で走って走って転んだ彼女に雨が降りしきり、それは真っ黒の液体となって彼女を埋め尽くしていく。一昔前だったら、こういうシーンはありきたりな芸能界の裏側の妄想と思われたかもしれない。

実際『はらはらなのか。』では芝居はしょせん嘘ではないか、そこにどんな価値があるのかという問題提起がされている。そのためこの一連のシーンも映画の嘘として片付けられなくもない。だが、この数年、原とは関係ないとはいえ、実際にハラスメントで苦しんできた女性がたくさんいることが明るみに出ている。それを踏まえて令和のいま見ると、監督が若い女性であることも含め、世の中の搾取された女性たちの叫びにも見えてしまう。

ほかにも、ナノカが事務所に内緒で勝手にオーディションを受けて叱られるというようなエピソードなどもあり、芸能界あるあるが満載の主演映画で、ある種の体当たり演技をしたものの、評価がさほど得られず、翌年、原は事務所を辞める。フリー期間を経てトライストーン・エンタテイメントに移籍し、その後は順調に活躍しているから、なかなかたくましい。

映画の原ナノカは健気なドジっ子がうまく演じられなかったが、原菜乃華はきっとうまく演じることができるだろう。おそらく、メイコも徹底的に考え抜いたすえの最適解である。『【推しの子】』でもアイドルの姿形や仕草を見事に再現していた。

『あんぱん』台所シーンで惜しかった点

『はらはらなのか。』を見ると原は意外と苦労人なのかなとも思う。だが、朝ドラの取材での彼女は、求められるものの再現技術についてこんなふうに自覚を語った。

〈「（前略）声のトーンやしゃべり方を時と場合と人によって変えようと思っていないのですが、自然に変わってしまうんですよ。例えば、お母さんが子どもを激しく叱りつけているとき、学校から電話がかかってきて『はい、もしもし○○の母です』とよそ行きの声で出るようなことと同じ感覚で、コロコロ変わっちゃうんです（笑）。役や現場に合わせて、無理しなくても、いくらでも変えられる声色を持っていることは武器なのかなと最近思うようになりました」 （出典：ダイヤモンドオンライン『「自分の声が嫌いだった」原菜乃華が“ご機嫌な人間”を演じきるまでに起きたこと【朝ドラ『あんぱん』】』2025年7月17日）〉

苦労人に見えたけれど、意外と天然の名人なのかもしれない。嘘を本当に見せてしまう天才。いや、でも自身を「サムライ」に例えるくらいだから、懸命に鍛錬しているのかもしれない。年齢的に朝ドラヒロインの可能性もまだまだあるだろう。もしそんな日があるとしたら、筆者のささやかな希望を記したい。

なんでも的確に再現できてしまいそうなたのもしき原が、『あんぱん』の台所シーンではそうでもなかった。例えば、第60回の台所のシーンでメイコはすりこぎをくねくねと回しているだけ。彼女だけでなく、隣の次女・蘭子（河合優実）も青物の切り方がおぼつかなかった。こういう場面で俳優が小気味よく切ったり調理したりすればこの場がイキイキと生活のリアリティが感じられるのに、惜しいと思って見ていた。

第47回で、健太郎役の高橋文哉はふだんから料理やってます感を発揮していただけに、それと比べるとヒロインに近い存在が不甲斐なくないか。今田美桜も料理シーンの手元を極力見せない。三姉妹そろって料理をしない設定か。これが現代の若い俳優たちのリアルか。いや、これすらもまた原がこの場の最適解を熟考した上での選択だったのかもしれないとまで深読みしてしまった。

令和の現代っ子でありながら、カメラの前に立ったら、料理の手際のいい昭和のヒロインを、原菜乃華がさらりと演じてくれたら最強なんだけどなあ。事務所の社長で俳優の先輩である小栗旬に意見を聞いてみたい。

（木俣 冬）