ロッチ・コカド、愛車の35年前“名車セダン”公開 購入エピソードに井戸田驚き「きよし師匠が買ってくれたみたいなもん」
お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ（47）が、22日までに更新されたお笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（52）のYouTubeチャンネル「ハンバーグ師匠チャンネル」に出演。愛車を公開した。
【動画】きよし師匠が買ってもらった!? ロッチ・コカド、愛車の35年前“名車セダン”の全貌
同チャンネル出演にあたり、井戸田に車に乗ってくるように言われ、戸惑ったというコカド。冒頭に早速、愛車である白のセダンタイプのボルボ『240GL LIMITED』を見せ、年式は「1990年くらいかな」と伝えた。井戸田は、「おれがベンツ買うときに、このモデルのワゴンがちょっと候補に挙がっていた」と告白し、「このグリルかわいいよね」と絶賛した。
コカドは「汚れてるでしょ？」と言うと、井戸田も「汚い」と賛同。だがコカドは「憧れはカリフォルニアとかで、日にもっと焼けて（色が）薄くなった感じでサーフボード積んでって感じなんですよ」と“ヤレ感”にこだわりをみせると、井戸田も「確かにこの車、洗車しなくてもいいかもな」と同意。コカドは、ホイールやハンドル、ヘッドレストのこだわりについても説明した。
井戸田は「これいくらだったの？」と聞くと、「これの前に（乗ってた）マツダ『CX-3』、『しゃべくり007』の年末スペシャルでネタやって、優勝したらもらえるみたいなのやったんです。西川きよし師匠が審査員で、『優勝はロッチ』ってもらったんですよ。（車に）乗る気なかったのにもらって乗ったら、楽しくて車が。でも昔から古着が好きやから、乗るなら古いのかなって思って。その最新の『CX-3』を売って、そのお金で買ったんです」とまさかの告白。「だから余ったくらい」とコカドがいうと、井戸田も「もう実質プラじゃん」と驚き。コカドは「まだ余ってますよって言われたから、ハンドル替えたり、ほかのところ替えたりした」と続けた。
井戸田は「きよし師匠が買ってくれたみたいなもん」とまとめると、コカドは「そのあと、きよし師匠と会うたびに、『車乗ってるか？』って聞かれるんですよ。でも替えたとは言わずに、乗ってるは乗ってるから『乗ってます』って言って（笑）」と答えた。
【動画】きよし師匠が買ってもらった!? ロッチ・コカド、愛車の35年前“名車セダン”の全貌
同チャンネル出演にあたり、井戸田に車に乗ってくるように言われ、戸惑ったというコカド。冒頭に早速、愛車である白のセダンタイプのボルボ『240GL LIMITED』を見せ、年式は「1990年くらいかな」と伝えた。井戸田は、「おれがベンツ買うときに、このモデルのワゴンがちょっと候補に挙がっていた」と告白し、「このグリルかわいいよね」と絶賛した。
井戸田は「これいくらだったの？」と聞くと、「これの前に（乗ってた）マツダ『CX-3』、『しゃべくり007』の年末スペシャルでネタやって、優勝したらもらえるみたいなのやったんです。西川きよし師匠が審査員で、『優勝はロッチ』ってもらったんですよ。（車に）乗る気なかったのにもらって乗ったら、楽しくて車が。でも昔から古着が好きやから、乗るなら古いのかなって思って。その最新の『CX-3』を売って、そのお金で買ったんです」とまさかの告白。「だから余ったくらい」とコカドがいうと、井戸田も「もう実質プラじゃん」と驚き。コカドは「まだ余ってますよって言われたから、ハンドル替えたり、ほかのところ替えたりした」と続けた。
井戸田は「きよし師匠が買ってくれたみたいなもん」とまとめると、コカドは「そのあと、きよし師匠と会うたびに、『車乗ってるか？』って聞かれるんですよ。でも替えたとは言わずに、乗ってるは乗ってるから『乗ってます』って言って（笑）」と答えた。