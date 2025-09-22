【効果抜群】秋のお彼岸から「急に強運になる人」の特徴・ベスト1
「今年はやることなすことうまくいかない。でも秋の彼岸をきっかけに強運を呼び込みたい!!」
では、絵馬師から大きなターニングポイントとなるお彼岸のスーパー運気を誰よりも早くインストールできる、とっておきの“裏技”を紹介してもらおう。
運気上昇のターニングポイントを逃すな
9月20日から秋のお彼岸が始まりました。
今年の秋のお彼岸は秋分の日（9月23日）を中日として前後3日間。つまり9月20日（土）から26日（金）までの7日間です。
たった7日間ですが、運気上昇には大きなターニングポイントとなります。
昨日の連載で「心の掃除」について触れました。
「心の掃除」とは？
「心の掃除」とは何でしょうか。
みなさんは、体のデトックスには興味があると思います。
ヨガをやる、食事を玄米にするなど、美しい体を維持するのは自分次第ですね。
では「心」は？
「心のデトックス」はどうしたらいいのでしょう？
昨今は、瞑想だ、神社巡りだなど、心のデトックスに関する情報はあふれています。
でも、多くの人が悩み、苦しむのはなぜでしょうか。
思いやりのある日本人の場合、人の目を気にしすぎて疲弊してしまうことがあると思います。
思いやりというと、いいように聞こえますが、時に自分を我慢してしまうことになります。
思いやりならいいですが、それがただの「萎縮」だとしたら？
それとも、人の目を気にした「いい人病」だったらどうでしょう？
いつかは我慢が限界に達し、あなたの心を壊してしまうかもしれません。
思い返してみると、あなたの心が疲れたのには、必ず人が絡んでいるはずです。
一人で好きなことをしていたときに、心が壊れることはあまりないと思います。
究極の「心の掃除法」
ここに「心の掃除法」に関するヒントがあります。
心が壊れかけたときに心を掃除するには、短い時間でもいいから自分一人になることです。
自分一人の時間に瞑想するの？
いいえ、ぜひ、自分の好きなことをしてみてください。
美味しいものを食べる、好きな本を読む、好きな音楽を聴く。
そうやって、自分の心をおもいっきりわがままにさせてあげることが、「心の掃除」になるのです。
私は甘いものがだ〜い好きですので、自分の気持ちの赴くまま、大好きなホテルのビュッフェや、フルーツパフェをいただきます。
そして、神社でぼーっとするのも大好きです！
そんな日常でもやっていることが、実は大きな「心の掃除」になる。
「これは心の掃除のためにやるんだ！」と意識しながら好きなことをしてみてください。
その後、自分の行動の反省点などをじっくり振り返ってみると、まるで拭き掃除のように心がピカピカになりますよ。
ぜひお試しくださいね。
