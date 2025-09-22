「今年はやることなすことうまくいかない。でも秋の彼岸をきっかけに強運を呼び込みたい!!」

では、絵馬師から大きなターニングポイントとなるお彼岸のスーパー運気を誰よりも早くインストールできる、とっておきの“裏技”を紹介してもらおう。

運気上昇のターニングポイントを逃すな

9月20日から秋のお彼岸が始まりました。

今年の秋のお彼岸は秋分の日（9月23日）を中日として前後3日間。つまり9月20日（土）から26日（金）までの7日間です。

たった7日間ですが、運気上昇には大きなターニングポイントとなります。

昨日の連載で「心の掃除」について触れました。

「心の掃除」とは？

「心の掃除」とは何でしょうか。

みなさんは、体のデトックスには興味があると思います。

ヨガをやる、食事を玄米にするなど、美しい体を維持するのは自分次第ですね。

では「心」は？

「心のデトックス」はどうしたらいいのでしょう？

昨今は、瞑想だ、神社巡りだなど、心のデトックスに関する情報はあふれています。

でも、多くの人が悩み、苦しむのはなぜでしょうか。

思いやりのある日本人の場合、人の目を気にしすぎて疲弊してしまうことがあると思います。

思いやりというと、いいように聞こえますが、時に自分を我慢してしまうことになります。

思いやりならいいですが、それがただの「萎縮」だとしたら？

それとも、人の目を気にした「いい人病」だったらどうでしょう？

いつかは我慢が限界に達し、あなたの心を壊してしまうかもしれません。

思い返してみると、あなたの心が疲れたのには、必ず人が絡んでいるはずです。

一人で好きなことをしていたときに、心が壊れることはあまりないと思います。

究極の「心の掃除法」

ここに「心の掃除法」に関するヒントがあります。

心が壊れかけたときに心を掃除するには、短い時間でもいいから自分一人になることです。

自分一人の時間に瞑想するの？

いいえ、ぜひ、自分の好きなことをしてみてください。

美味しいものを食べる、好きな本を読む、好きな音楽を聴く。

そうやって、自分の心をおもいっきりわがままにさせてあげることが、「心の掃除」になるのです。

私は甘いものがだ〜い好きですので、自分の気持ちの赴くまま、大好きなホテルのビュッフェや、フルーツパフェをいただきます。

そして、神社でぼーっとするのも大好きです！

そんな日常でもやっていることが、実は大きな「心の掃除」になる。

「これは心の掃除のためにやるんだ！」と意識しながら好きなことをしてみてください。

その後、自分の行動の反省点などをじっくり振り返ってみると、まるで拭き掃除のように心がピカピカになりますよ。

ぜひお試しくださいね。

（本稿は『1日1分見るだけで願いが叶う！ ふくふく開運絵馬』の著者による特別投稿です）

