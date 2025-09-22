◇バレーボール男子 世界選手権(9月12日〜28日、フィリピン)

決勝ラウンドの1回戦2試合が、21日に開催。

プールCを3戦全勝で1位通過したアルゼンチン（FIVBランク8位）と、プールFを2位通過のイタリア（FIVBランク2位）が対戦。イタリアはユーリ ロマーノ選手が4本のサービスエースを決めるなど、チームで合計6本のサービスエース。前回の世界選手権王者のイタリアが強さを見せ、アルゼンチンに3−0（25−23、25−20、25−22）のストレート勝利。ベスト8に駒を進めました。

プールFを3戦全勝で1位通過のベルギー（FIVBランク15位）は、プールCを2位通過のフィンランド（FIVBランク18位）と対戦。予選ラウンドではイタリアを下して、3戦全勝で突破したベルギーは決勝ラウンドでも快進撃。この試合はキャプテンのサム デロー選手が最多の4ブロックポイントを挙げ、チーム全体で8ブロックポイント。ベルギーは3−0（25−21、25−17、25−21）のストレートで勝利。プールFの2チームが、ベスト8進出を決めました。



22日はプールEを1位通過のブルガリア（FIVBランク13位）とプールD2位通過のポルトガル（FIVBランク22位）、プールD1位通過のアメリカ（FIVBランク4位）はプールE2位通過のスロベニア（FIVBランク6位）と対戦します。

▽ラウンド16日程

＜20日＞

トルコ 3−1 オランダ

ポーランド 3−1 カナダ

＜21日＞

イタリア 3−0 アルゼンチン

ベルギー 3−0 フィンランド

＜22日＞

ブルガリア − ポルトガル

アメリカ − スロベニア

＜23日＞チュニジア − チェコセルビア − イラン