◆ 優勝の行方は？斎藤氏「結構厳しい」坂口氏「日本ハムの勢いを見てみたい」

優勝マジック「7」のソフトバンクは21日、オリックスに連敗を喫した。一方、2位の日本ハムはロッテに連勝し、ソフトバンクとのゲーム差を「2.5」に縮めた。

ソフトバンクが残り10試合、日本ハムが残り8試合と優勝争いが佳境に入る中、21日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』では優勝ラインに注目。ソフトバンクが5勝5敗の場合は、日本ハムは7勝が必要となるという状況に、解説の斎藤雅樹氏は「数字で見ると結構厳しい。ソフトバンクだって連敗はしたが、そんなに落ちているわけではないからね」と指摘した。

さらにMCの岩本勉氏が「残り試合数を考えると、2.5ゲーム差が僅差なのか結構な差なのか」と問いかけると、もう1人の解説・坂口智隆氏は「結構な差だとは思うが、日本ハムの勢いというのを見てみたいなと思う」と日本ハムの逆転優勝へ期待を込めた。岩本氏は「直接対決もあと1試合残っているからね」と30日の首位攻防戦にも目を向けた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』