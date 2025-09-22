◆女子プロゴルフツアー 住友生命レディス東海クラシック 最終日（２１日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６６００ヤード、パー７２）

トップで出た神谷そら（２２）＝郵船ロジスティクス＝が６バーディー、３ボギーの６９で回り、通算１３アンダーで逃げ切って５月のＳｋｙ ＲＫＢレディスに続く今季２勝目、通算４勝目を挙げた。過去２年は直前欠場、途中棄権と完走なしの「苦手な大会」を制し、３勝の佐久間朱莉（しゅり、２２）＝大東建託＝に次ぐ今季２人目の複数回優勝を達成。メルセデスランキングは２位に浮上し、年間女王争いに加わった。

短いウィニングパットを沈めた神谷は、真っすぐに両手を突き上げた。ツアー４勝目にして初のガッツポーズだった。「この前の優勝は集中しすぎていて忘れていた。出身が岐阜なので、今回は半地元っていうのもあってやってみたかった」。今季２度目の勝利は、特別な解放感があった。

最終ホールまでもつれた大混戦で底力が光った。５、６番の連続ボギーで後退し「逆に冷静になれた」。９番で１７メートルをねじ込むと、１１番で４メートルを沈めてトップを捉えた。競り合う佐久間や荒木優奈が終盤に池に捕まって脱落したのとは対照的に、隙を見せなかった。

首位に立った前日に「自分が今ここにいることが、わけ分からない」と首をかしげた。ルーキーイヤーの２３年は熱中症でスタート前に欠場を決め、昨年は肘痛で第２ラウンド途中で棄権した「苦手な大会」。３年目の初完走でいきなり頂点へと駆け上がった。

今季２人目の複数回優勝で、年間獲得賞金は自身初めて１億円を突破。メルセデスランキングは２位に浮上した。「私がこの結果に一番追いつけていない感じ。年間女王は何も意識していないし、最後まで意識しないと思う」。最終戦まで自分のゴルフと向き合い続ける。（高木 恵）

◆神谷 そら（かみや・そら） ２００３年４月１８日、岐阜・土岐市生まれ。２２歳。麗沢瑞浪高卒。６歳でゴルフを始め、２回目の挑戦だった２２年プロテストでトップ合格。プロ８戦目の２３年フジサンケイレディスでツアー初優勝を飾る。竹田麗央、川崎春花らと同学年のダイヤモンド世代。今季平均飛距離２６１・９７ヤード、平均パット数１・７４８７はともにツアー１位。１６８センチ、６０キロ。家族は両親と妹２人。