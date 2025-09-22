「ＥＸＩＬＥ」ＴＡＫＡＨＩＲＯが２２日までにインスタグラムを更新し、東京・日本武道館で行われた自身のソロ公演「ＥＸＩＬＥ ＴＡＫＡＨＩＲＯ 武道館ＬＩＶＥ２０２５“ＨＥＲＣＵＬＥＳ”」でのオフショットを公開した。

ＴＡＫＡＨＩＲＯは「２０２５．９．１９ 日本武道館 お集まりいただいた皆さん、そして応援してくれた全ての皆さん、本当にありがとうございました！！」と書き始め、「ＥＸＩＬＥ ＴＡＫＡＨＩＲＯ 武道館ＬＩＶＥ２０２５“ＨＥＲＣＵＬＥＳ”精神的にもまた一つ成長させてもらえるステージになり、自分のスタンスを再確認しながらも、歌と音楽と真正面から向き合える時間になりました。そして何より会場の皆さんとの心の距離感が今までとは一味違うＬＩＶＥだった気がしました。もちろん物理的には向き合っているのですが、どこか同じ方向を向いているような…手を繋ぎ合って深く共感しているような…不思議な感覚でした。反省点は山ほどあります。ただ、必ずそれが次に活かせられる自信があり、なんだか心が燃えてます。やはり日本武道館は揺るぎなく僕にとって聖地です」と心境を長文でつづった。

続けて「最高なバンドメンバー 共に汗をかいてくれたスタッフの皆さん 応援に駆けつけてくれた仲間たち、そして何より“ウルトラスーパーハイパーワンダフルアルティメットラグジュアリースペシャルサプライズゲスト”として出演してくれた、愛する弟ＯＭＩ また一つ素晴らしい思い出ができてお兄ちゃん幸せです。休む間もなく突っ走るしかない日々ですが（嫌味じゃないよマネージャーさん）まだまだ皆さんに恩返ししていけるよう邁進します」とつづり、ダンス＆ボーカルグループ・三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳのボーカル、ＯＭＩ（登坂広臣）をはじめとした、出演者や関係者とのショットやステージ上での姿などを披露した。最後に１２月に行われるディナーショーについて触れ、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「ＴＡＫＡＨＩＲＯさんでしか得られない幸せがたくさんありすぎました 世界で１番愛してます」「幸せな時間ありがとう」「３年目も幸せいただきありがとう また来年も行くからねー」などの声が寄せられている。