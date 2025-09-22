◆男子プロゴルフツアー ＡＮＡオープン 最終日（２１日、北海道・札幌ＧＣ輪厚Ｃ＝７０６６ヤード、パー７２）

昨年国内ツアー賞金王の金谷拓実（２７）＝ＳＯＭＰＯひまわり生命＝が昨年１０月以来の通算８勝目（アマチュア時代を含む）を飾った。７バーディー、２ダブルボギーの６９で回り、通算１７アンダーで並んだ石川遼（３４）＝カシオ＝とのプレーオフ（ＰＯ）を２ホール目で制し、優勝賞金２０００万円を獲得。本格参戦した米ツアーで予選落ち１６回と苦戦中だが、異国での経験を糧に今季初Ｖ。メジャー最終戦の日本シリーズＪＴカップ（報知新聞社主催）の出場権をつかみ、「優勝」を目標に掲げた。

１メートルのウィニングパットを決めた金谷は、プレーオフで激闘を演じた石川とガッチリ握手した。２打差２位から逆転し、今季は国内ツアー２戦目で初Ｖ。「北海道は大好き。優勝できて本当にうれしい」と喜んだ。表彰式ではＡＮＡのキャビンアテンダントと笑顔で記念撮影し、優勝カップを誇らしく掲げた。

ジェットコースターのようなスタートだった。２番で第２打を右に曲げロストボールとなり、ダブルボギー。４連続バーディー後の８番で再びダボを打ったが、相棒のハウスキャディーに「常に平常心で前向きにプレーさせてもらえた」と励まされ、感謝した。強く冷たい突風が舞う中、最終日のフェアウェーキープ率７８・５７％は全体２位。石川を１打差で追う１７番パー５は残り２５０ヤードから３ユーティリティーで２オンさせ、バーディーを奪う勝負強さを見せた。

昨年は国内２勝を挙げ、自身初の賞金王。米ツアー予選会を突破し、今季は本格参戦した。だが、異国では困難の連続。一番の課題はアイアンショットの精度で「ＰＧＡの選手と比べるとうまく打てず、少しのミスが大きなミスになる」。ただ、１６試合で予選落ちと波に乗れない中でも「難しい環境に身を置いて、より努力するようになった。日々少しでも成長を心がけている」と前向きな信念はブレなかった。

芝の質やグリーンの難易度、食事面や長距離移動…。国内ツアーに比べて環境は激変したが、それでも「（苦労は）特にない。この１年で難しい状況でも受け入れることが大事と学んだ」と言う。１日３杯飲んでいた好物のコーヒーを昨年、大坂武史トレーナーの指導でオレンジジュースに変えるなど栄養面を見直した。

今季初Ｖを飾り、日本シリーズＪＴカップに３年連続出場を決めた。２３年は２位、昨年は３位とあと一歩でＶ逸。「選ばれた選手しか出られない。優勝したことないので、優勝を目指して頑張る」。闘志をギラつかせた。（星野 浩司）

◆金谷 拓実（かなや・たくみ）１９９８年５月２３日、広島・呉市生まれ。２７歳。５歳でゴルフを始め、広島国際学院高２年時に日本アマ選手権で１７歳５１日の大会最年少Ｖ。東北福祉大で１８年アジア太平洋アマ選手権優勝。１９年の三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズでツアー４人目のアマＶ。２０年にプロ転向し、同年１１月のダンロップフェニックスでプロ初Ｖ。今季から米ツアーに本格参戦。通算８勝。１７２センチ、７５キロ。家族は両親と兄。