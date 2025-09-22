「お米の値段」高騰が追い風になる「食品株4選」…日清製粉Gだけじゃない注目の「代替材」メーカーとは？

今年のお米価格はさらに上昇の見込み

お米の価格が毎週のように報道されるようになりました。令和6年には日本の多くの小売店舗からお米が消え、令和6年産の新米は高値で取引されました。令和7年には米価対策として政府の備蓄米が流通市場に放出されるなど、お米を取り巻く話題が途切れません。

4年前、米の値段はどん底でした。

農林水産省は毎月「米に関するマンスリーレポート」（以下：マンスリーレポート）を発行しています。このレポートの「価格編」の最初に掲載されているのが「相対取引価格」です。JA（農協）や集荷業者が農家から集めたお米を、卸売業者や精米会社などが買うときに、話し合って決める取引価格と理解してください。

「マンスリーレポート」の「価格編」には全銘柄の平均相対取引価格が生産年別に掲載されています。令和3年10月のレポートには令和3年産の最初の相対取引価格が掲載されています。13,255円/60kgでした。なお、60kg単位であるのは米1俵が60kgだからです。

筆者は令和3年の秋のことをよく覚えています。

筆者が住む地域には米農家が少なくなく、夏から秋になると米の値段が新聞やテレビニュースで報道されます。令和3年産の米の価格は前年産がコロナ禍による外食需要の低迷で在庫が多いという理由で、非常に低価格になりました。米農家は完全に赤字だとも耳にしたものです。高齢の米農家さんは作っても赤字になるなら、体力的なことも考慮して栽培を辞めるかもという声も聴きました。

直近、令和7年9月のマンスリーレポートでは、令和6年産の平均相対取引価格が掲載されています。

令和6年秋に22,700円/60kgからスタートし、一時下落した月もありましたが、総じていえばコンスタントに上昇しました。金額の水準が前述した令和3年産とは大きく違いますね。

取引に介在する主体はそれぞれが損するような商売はしませんから、「相対取引価格」が高い水準になれば、消費者が手に取る際の価格が上昇することになります。筆者も2025年に入ってからお米を買うたびに価格の上昇を感じていましたが、「相対取引価格」が上昇していたからだと合点がいきました。

さて、米には「相対取引価格」が決まる前の段階の価格があります。JA（農協）が発表する「概算金」と呼ばれるものです。収穫前のタイミングで提示される仮の価格で、農家にとっては「今年はこれくらいで売れそうだな」と予測を立てる基準になります。集荷業者が米農家から仕入れる仕入れ値のようなものです。

令和7年産の概算金は史上最高と言われた令和6年産比でさらに5割〜6割上昇すると見込まれています。仕入れ値が上昇するということは、おそらく「相対取引価格」が上昇し、小売価格も上昇すると想像されます。つまり、令和7年産の米価格は令和6年産より上昇すると考えるのが自然でしょう。令和7年産の新米は5キロ4,500円程度になるのではと予想されています。先日、筆者が住む自治体内のスーパーで県産の新米が発売されたそうですが、価格は5kg入りが税込み4,623円だそうで、やはり予想と大差ない状況です。

「代替材」需要が増える？

お米をそんなに食べないという人はいても、1粒も食べないという方は稀でしょう。主食の一つである米の価格が上昇するということは、各家計の食費を上昇させる要素になります。主食は必要です。

ミクロ経済学の教科書には「代替材」という言葉があります。コーヒーと紅茶、ビールとウイスキー、バターとマーガリンなどのように、同じ用途に用いられる財の関係を示す言葉です。

米にも「代替材」と考えられるものがあります。代表的なものはパンや麺類です。それらの主原料である小麦は日本では大半を輸入に依存しており、その価格の指標はシカゴ・マーカンタイル取引所（CME）で取引される小麦の先物取引価格です。

2022年にロシアがウクライナに侵攻してから小麦先物価格が急騰し、しばしは高く推移しましたが、その後は緩やかに下落しています。つまり米の「代替材」は、相対的にはリーズナブルと言えそうです。

米価格が高止まりするのであれば、「代替材」需要は大きくなりそうだと考えて、米の「代替材」銘柄をセレクトしてみました。

9期連続増配中の製粉会社

■日本のNo.1製粉企業 日清製粉G本社（東プ：2002）

国内トップの製粉会社グループです。売上高の半分以上を製粉事業から得ています。他はパスタなどの加工品や各種総菜事業です。5月に岡山県で業務用小麦粉を生産する新工場が稼働しました。輸入した小麦が運ばれてくる大型船が接岸できる臨海部地域への生産移管を進めることで生産性向上を図っています。

傘下の日清製粉ウェルナが、「早ゆでタイプ」の乾燥パスタで海外市場でも勝負を挑み始めています。早くゆであがることで「ガスなどの燃料消費量の少なさ」=「二酸化炭素排出量の削減」という点を、ライバルは多いものの環境意識の高い欧米の生活者に訴求します。

9期連続増配中で、今期も増配予想を出しています。

過去1年の株価推移は軟調ですが、好調な日本株市場で買いが一巡した後、出遅れ銘柄として物色されることを期待したいところです。

■国内2位の製粉企業 ニップン（東プ：2001）

小売店で販売されている小麦粉の袋に「ハート」という文字があれば、それはニップンの商品です。長年、スーパーの小麦粉の棚には必ずあるブランドだと思います。パスタのブランド「オーマイ」もよく知られています。

時価総額が2,000億円程度ですので大型株ではありませんが、日清製粉G本社と同様に米の「代替材」需要を吸収する企業の一つと考えています。

2025年に入ってからは日清製粉G本社よりも株価の推移が好調で特に7月以降株価は非常に好調に推移しています。順張りが好みならば、日清製粉G本社よりも魅力的に見えるかもしれません。

パンも麺も要注目

■もっとも置き換えやすい主食を提供 山崎製パン（東プ：2212）

パンは米の代表的な「代替材」です。「ご飯食べるのをやめてパンを多くした」方は筆者の知人にも少なくありません。

山崎製パンは国内最大手の製パン企業です。食パンの「ロイヤルブレッド」、「超芳醇」、「ダブルソフト」や調理パンの「ランチパック」などがよく知られたブランドです。

原料を提供している製粉企業を川上産業だとするならば、粉を加工した製品を製造販売する山崎製パンは川下の存在になり、消費者相手の製品であるためか、営業利益率は紹介した2社の製粉企業より低いですが、2024年12月期から4％を超え、それまでと比較すると改善が見られます。2025年12月期は純利益が最高益となる見込みで、2025年春以降の株価はTOPIXをアウトパフォームしています。

■麺も「代替材」 東洋水産（東プ：2875）

麺も米の「代替材」です。

東洋水産は「マルちゃん」ブランドで知られる即席ラーメン・カップ麺の大手です。主力商品は、「赤いきつねうどん」「緑のたぬき天そば」「マルちゃん正麺」などです。即席麺の国内シェアNo.1は日清食品HD（東プ：2897）ですが、直近1年の株価は東洋水産の方が好調です。海外売上高の割合は日清食品HDよりも高く、海外で即席ラーメンと言えば「マルちゃん」の方が知名度が高いという話を、かつて海外出張が多い方から聞いたことがあります。営業利益率は味の素（東プ：2802）やキッコーマン（東プ：2801）などの食品大手を上回る水準で、稼ぐ力が高い食品メーカーです。

2024年3月期から前年度比で大きく増配をし、自社株買いも実施して株主還元意欲向上を感じます。

AI銘柄相場では地味な存在ですが、食料品銘柄は不況に強いという強みもあります。焦らずのんびり付き合いたい銘柄群です。

【もっと読む】イオン、ニトリ、良品計画…投資しやすく株価上昇を期待できる「株式分割銘柄8選」を実名公開