セ打撃部門に異変あり

阪神が2年ぶり、2リーグ制では最速となる圧倒的な強さでリーグ優勝を決めた翌日の9月8日、藤川球児監督（45）は守護神・岩崎優（34）と最速優勝の立役者とも言われるセットアッパーの石井大智（28）の登録を「リフレッシュ休暇」として抹消した。セ・リーグファンや関係者の関心は、2位以下の順位とクライマックスシリーズ、そしてタイトル争いへと移された。

【写真】セ・リーグのDH制導入に「80％くらい賛成」と語った、阪神OBでもある人気監督。恩師の「名将」はDH制導入に反対していた

そのタイトル争いの打撃部門で、ある“異変”が起きている。

阪神優勝から1週間ほどが経過した9月15日の時点で、セ・リーグには打率3割を超えたバッターは一人しかいないのだ。その“貴重な3割バッター”である広島・小園海斗（25）の打率は3割4厘。2位は巨人・泉口友汰（26）の2割9分4厘だが、小園ですら1試合に2安打以上をマークする「マルチ」を連続させなければ、3割をキープできない“危険水域”にいる。

今の阪神にDHは不要？

「昨季はDeNA・オースティン（34）が3割1分6厘で首位打者のタイトルを獲り、2位がヤクルト・サンタナ（33）の3割1分5厘でした。NPB全体の『投高打低』が指摘されて久しいですが、昨季のセ・リーグ投手成績を振り返ってみると、防御率1点台の投手は中日・高橋宏斗を筆頭に5人もいました。今季は阪神・才木浩人（26）、DeNA・ケイ（30）、巨人・山崎伊織（26）の3人。投手が良すぎるのではなく、セ・リーグの野手全体の問題と言えるでしょう」（在京球団スタッフ）

海の向こうではドジャース・大谷翔平（31）が2年連続50本塁打と、華々しい記録を打ち立てているが、確かにホームランは野球の華だ。息を呑む投手戦も面白いけれど、花火のような打ち合いのほうが試合も盛り上がる。

NPB全体で見た観客動員数は右肩上がりだが、「投高打低」がさらに深刻化すれば、プロ野球の醍醐味も薄れてしまう。これに重なるのが、27年シリーズから導入が決まったセ・リーグの指名打者（以下＝DH）制の導入だ。打つことに秀でた選手が投手に代わって打線に入れば、得点効率は上がるはず。投高打低の傾向にも歯止めを掛けてくれそう……だが、そんなに簡単な話ではないようだ。

パ・リーグ球団のスタッフが、今季の交流戦をこう振り返る。

「25年のセパ交流戦はセの43勝に対し、パは63勝（2分）。セパ交流戦でパが勝ち越す年が多く、その一因としてDH制が挙げられています。DH制に不慣れだからか、セの監督やコーチは単にベテランや、守備の巧くない選手をDHにまわしているだけのような印象も受けます。DHにまわされた選手も味方が守備についている間、モチベーションを維持するのに苦労しているようです」

セのDH制導入が決まったとき、巨人・阿部慎之助監督（46）は「選手寿命（現役生活）が伸びる」と語っていたが、他球団の監督、コーチたちも同じようなことを話していた。

DHに向いている選手とは、一般的に打撃力に特化したタイプや守備面での衰えを隠せなくなったベテランだと言われている。しかし、本当にそれだけだろうか。

1975年のパ・リーグ

50年前の1975年にDH制を導入したパ・リーグは、前述の球団スタッフのコメントからも窺えるように、打撃特化型の選手やベテランをはめるだけでは「DH制による得点力のアップ」を生み出せないことを知り尽くしている。今回、セ・リーグが1年の移行期間を設けて2027年導入としたのは、そんなDH制の奥深さを研究する時間が欲しかったのかもしれない。

実際、DH制が導入された75年のパ・リーグを調べてみたら、多くのしくじりもあった。

「半分しか、野球をやっていない感じ」

これは阪急ブレーブス・長池徳士氏（81）が“DHの初代ベストナイン”に選ばれたときに発した言葉である。

DH元年の長池氏の成績は打率2割7分、本塁打25、打点58。4番バッターとしては物足りない数字であり、前年は打率2割9分、本塁打27、打点96だったから、DHにまわったことで成績も落としてしまった。トータルでの出場試合数は103、うちDHで96試合に出場しており、前年まで2年連続打点王だった経歴も考えると、持ち前の勝負強さも影を潜めてしまったようだ。

また、興味深いのは、他球団の近鉄、南海、日本ハム、太平洋、ロッテのDH選手も例外なく、打撃成績を落としていたこと。とくにロッテはトータルで20人もの野手をDHでテストしており、全6球団が「戸惑った」と言っていいだろう。

かつて、ある近鉄OBがこんな話をしてくれた。

「75年は『4番DH・ジョーンズ』で開幕戦を迎えました。彼は前年の本塁打王（38本）でしたが、ファーストの守備がヘタ。ジョーンズの守備に泣かされた先輩投手の話をよく聞かされました。DHにもっとも向いていると言われたのに4月は不振。西本（幸雄監督）さんは泣く泣く5月にファーストに戻したんです」

同年、日本シリーズに駒を進めたのは後期優勝チームの近鉄。ペナントレース前期は3位だったが、後期、プレーオフの勝因の一つにジョーンズが4番として機能したことも挙げられている。西本監督は伊勢孝夫氏（80）、佐藤竹秀氏など、出場機会の少なくなったベテランをDHに入れていた。優勝チームでもDHを巧く使いきれなかったわけだが、“読み違い”をしてしまったのがロッテだった。

「得津高宏氏（78）が主にDHを務めましたが、シーズン途中、DHを予定して外国人選手を獲得しました。後期44試合にDHで出場したマクナルティは、打率1割9分、本塁打13。マクナルティはアスレチックスでDH制を経験していますが、DH選手としての調整、モチベーションの維持の仕方など全然分かっていませんでした。そもそも、メジャーリーグのア・リーグがそれを導入したのは73年。メジャーリーグもDH制を導入して間もなかったため、まだ研究過程だったんです」（NPB関係者）

効果はどこまで？

導入3年目の77年、代打の切り札的な存在だった高井保弘氏がDH制で出場機会を増やし、初の規定打席数に到達した。

79年にアキレス腱断裂の大ケガを負った門田博光氏が44歳まで現役を続けられたのはDH制があったからであり、86年オフに肝炎となりながらDHで出場した石嶺和彦氏（64）は翌87年、打率3割1分7厘、本塁打34の好成績を残した。パ・リーグもDH制を使いこなすまで長い時間を要したのが真相だ。

「レギュラーも打順も固まっている今の阪神なら、DH制は必要ないでしょう。ショートの定位置争いで熊谷敬宥（29）に遅れを取った小幡竜平（24）、木浪聖也（31）、三塁のヘルナンデス（29）などの出場機会を増やしてやる程度にしか捉えていないようです」（在阪記者）

阪神以外の5球団は得点力アップにつなげたいと思っているはずだ。クライマックスシリーズ（以下＝CS）のような短期決戦では得点好機でモチベーションが上がるバッターが重宝される。今年のセ・リーグCSではどんな選手がキーマンになるのか。それによって27年の様相も見えてきそうだ。

デイリー新潮編集部