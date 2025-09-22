¡ÖÄ¾¿ÊÀ¤Î¹â¤µ¡×¤Ï¥×¥í¤Ê¤ß¡ª ¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¡×¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï¡©
¹ñÆâ¥áー¥«ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃúÇ«¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤È³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÅëºÜ¤·¤¿〝¥ª¥Î¥Õ〞¤Ï¡Ö¤Ä¤«¤Þ¤ê¤ÎAKA¡×¡Ö´²ÍÆÀ¤ÎPLUS¡×¡ÖÁàºîÀ¤ÎKURO¡×¤Î3¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢Éý¹¤¤¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Î½©¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡ÖKURO¡×¤ò¡¢¾åÃ£¤µ¤»¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëÅÄÞ¼¿®¹Ô¥³ー¥Á¤¬Å°Äì»îÂÇ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¤á¤Ã¤Á¤ãÂ¿µ¡Ç½¡ª ONOFF KURO¥·¥êー¥º
Á°ºî¤Þ¤Ç¤Î¡ÖKURO¡×¤Ï¥Üー¥ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ë¤¹¤°¤ì¤¿¥¿¥¤¥×¤Ç¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´·À¥âー¥á¥ó¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¸«Ä¾¤·¤È¿Ê²½¤Ç¡¢Å¬Àµ¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î¿þÌî¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆÃÄ§¤ò¥¦¥Ã¥É·Ï¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÚDR¤ËÅëºÜ¡Û
¹â£Í£Ï£É¤Ç´²ÍÆÀ¤¬ÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡ª
¥Ø¥Ã¥É¤Î´·À¥âー¥á¥ó¥È¤Ï¡¢½éÂå¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È1000°Ê¾å¥¢¥Ã¥×¡ª¥¿¥Æ¥è¥³¤Î¹ç·×8451¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È
¤Ç¡¢´²ÍÆÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹âMOI¥Ø¥Ã¥É¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥×¥í¤ä¥¢¥¹¥êー¥È¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬¹¥¤à¡ÈKURO¡É¤é¤·¤µ¤äÄ¹½ê¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¾å¾è¤»¤·¤¿³«È¯µ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤ËÃ¦Ë¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÄÞ¼¥³ー¥Á¤âºÇÂç¤Î»¿¼¤òÂ£¤ë¡£
¡ÚDR¡¦FW¤ËÅëºÜ¡Û
¡Ö¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥ó¥Á¡×¤Î¿Ê²½¤ÇÈ¿È¯¥¨¥ê¥¢¤¬³ÈÂç¡ª
¤¿¤ï¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ñ¥ïー¤òÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¡Ö¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥ó¥Á¡×¤â4ÂåÌÜ¤ÇºÇ¹â·æºî¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¹ÂÉôÊ¬¤Ï¤¿¤ï¤à¡ÖÆð¡×¡¢¤½¤Î¸åÊý¤Î¥½ー¥ë¥×¥ìー¥È¹â¹äÀÉô¤Î¡Ö¹ä¡×¤ÎÀß·×¤¬¡¢¤¿¤ï¤ß¤Î¥Ñ¥ïー¤òÆ¨¤µ¤ºÈ¿È¯ÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤Ïº¸±¦¤Ø¤ÎÂÇÅÀ¥º¥ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥§ー¥¹²¼Éô¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤âÈôµ÷Î¥¤Î¥í¥¹¤òÂç¤¤¯ËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£
¡ÚDR¡¦FW¡¦UT¤ËÅëºÜ¡Û
ÂÇÅÀ¤¬¥º¥ì¤Æ¤â¥¹¥Ô¥ó¤¬°ÂÄê¡Ö¥Õ¥§ー¥¹¥ìー¥¶ー¥ßー¥ê¥ó¥°¡×
ÃÆÆ»¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤Ï¥Õ¥§ー¥¹¤Î¥ßー¥ê¥ó¥°¤Ë¤â»Ü¤µ¤ì¡¢①¤Î¥»¥ó¥¿ーÉÕ¶á¤Ï¥ßー¥ê¥ó¥°²Ã¹©¤ÎÌ©ÅÙ¤òÄã¤¯¤·¤ÆÄã¥¹¥Ô¥ó¤ÇÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¡£②～⑤¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¥ßー¥ê¥ó¥°²Ã¹©¤ÎÌ©ÅÙ¤ò¹â¤¯¤·¤Æ¹â¥¹¥Ô¥óÎÌ¤ò³ÎÊÝ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤Î¸ü¤ß¤ÏÁ°ºî¤è¤ê¤â0.25mmÇö¤¯¤Ê¤ê¡¢¹â¶¯ÅÙ·ÚÈæ½Å¥Á¥¿¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¤È¥Õ¥§ー¥¹°ìÂÎÃòÂ¤¹½Â¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥§ー¥¹ÍÏÀÜ¥Óー¥É¤òºï½ü¡Ê¥Óー¥É¥ì¥¹¥«¥Ã¥×¥Õ¥§ー¥¹¡Ë¡£È¿È¯ÎÎ°è¤Î³ÈÂç¡¢¥Õ¥§ー¥¹·ÚÎÌ²½¤Ë¤è¤ë½Å¿´Àß·×¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚDR¡¦FW¡¦UT¤ËÅëºÜ¡Û
¼ê¸µ¤¬Éâ¤«¤ººÆ¸½À¥¢¥Ã¥×¡Ö¥¹¥¤¥ó¥° ¥¢¥¸¥ã¥¹¥È ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×
Â¿¤¯¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¼ê¸µ¤¬Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î·çÅÀ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¹¥¤¥ó¥° ¥¢¥¸¥ã¥¹¥È ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤Ç¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¥°¥ê¥Ã¥×²¼Éô¡ÊÀÖ¤¤±ßÉôÊ¬¡Ë¤Ë¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¥×¥ê¥×¥ì¥°¡Ê¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥óÊ´Ëö¤ò¼ù»é¤Ëº®¤¼¹þ¤ó¤À¥«ー¥Ü¥ó¥·ー¥È¡Ë¤òºÎÍÑ¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¼ê¸µ¤¬Éâ¤«¤º¡¢ºÆ¸½À¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡Ö¤³¤³¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¥ª¥Î¥Õ¤Ç¤¹¤Í¡£¼ê¸µ¤ÎÉâ¤¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤Ö¸ü¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÄÞ¼¡Ë
¡ÚDR¤ËÅëºÜ¡Û
¹¥¤ß¤Î¿¶¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö¥¯¥í¥¹ ¥Ð¥é¥ó¥¹ ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×
³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¤Ê¤¤µ¡Ç½¤Ç¡Ö¥ª¥Î¥Õ¤Ï¿¶¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤¿¡¢¿¶¤ê¿´ÃÏ¤ò¼«ºß¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤¤ë¡Ö¥¯¥í¥¹ ¥Ð¥é¥ó¥¹ ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤ÏNEW¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤âÅëºÜ¡£¥°¥ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¤È¥Ø¥Ã¥É¤Î¥¦¥¨¥¤¥È¥¹¥¯¥ê¥åー¤ò¥¯¥í¥¹¡Ê¸ò´¹¡Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¥¹¥¤¥ó¥°¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑ¹¹¤ò¥¯¥é¥Ö¤Î½Å¤µ¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á°ºî¤è¤ê¤â¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤Î¹â¤¤¥°¥ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚDR¡¦FW¡¦UT¤ËÅëºÜ¡Û
½¼¼Â¤·¤¿ÃÆÆ»Ä´À°µ¡Ç½¤Ä¤¡ª
¥É¥é¥¤¥Ðー¡¦FW¡¦UT¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÃÆÆ»Ä´À°µ¡Ç½¤Ä¤¤Ç¡¢¥í¥Õ¥È¡¢¥é¥¤¡¢¥Õ¥§ー¥¹³Ñ¤ÎÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡£¡Öµå¤Î¹â¤µ¤ä¤Ä¤«¤Þ¤ê¶ñ¹ç¡¢µå¶Ú¤ò¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Ä´À°¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡ÈÇã¤Ã¤¿¤±¤É¹ç¤ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¸å²ù¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£Âç¤¤¯Ä´À°¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÄÞ¼¡£
¡Ö¤É¤ì¤â°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¥Ø¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¿§¤ä·Á¾õ¤Ï¥¢¥¹¥êー¥È¹¥¤ß¤ÎÈþ´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÅÄÞ¼¡Ë
¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï1È¯ÌÜ¤«¤é¡Ö·×Â¬µ¡¤Î¥¨¥éー¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤¦¤Û¤É¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ù¥ìー¥¸¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ç¤â¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿µå¤ÇÂç¤¤¯Èô¤Ð¤»¤ë½Å¿´¿¼ÅÙ¤È½Å¿´³Ñ¤ÎÀß·×¤Ç¡Ö¥¯¥í¥¹ ¥Ð¥é¥ó¥¹ ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤Ï¥·¥ã¥Õ¥È¤Ë¤·¤Ê¤ê¤ò»È¤Ã¤ÆÈô¤Ð¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ë¶¯¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èôµ÷Î¥ÀÇ½¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
FW¤Ï¥·¥ã¥íー·Á¾õ¤Ç¥Üー¥ë¤¬¹â¤¯¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¥Á¥¿¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ê¤Î¤Çµå¤ÎÃÆ¤¤¬¤è¤¯¡¢¤³¤Á¤é¤âÈô¤Ö¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÆ¤¤Î¤è¤¤¥Á¥¿¥ó¤Ç¤â¥Õ¥§ー¥¹¤Î¥ßー¥ê¥ó¥°¤Î¸ú²Ì¤Çµå¤¬³ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
UT¤Ï¥»¥ß¥Ïー¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤â°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¥¢¥Ù¥ìー¥¸¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ê¤éµå¤ò¤Û¤É¤è¤¯¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ÆÂÇ¤Æ¤ëÀß·×¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈÖ¼ê¤¬¡¢¥×¥ìー¤ò¥é¥¯¤Ë¤·¡¢¥³ー¥¹¹¶Î¬¤ÎÁªÂò»è¤â¹¤²¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡ÊÅÄÞ¼¡Ë
¡ÎDRIVER¡Ï
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Õ¥§ー¥¹¡õ¥Ü¥Ç¥£°ìÂÎ HST160C¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥é¥¦¥ó¡¢¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¥¦¥¨¥¤¥È¥¹¥¯¥ê¥åー
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÂÎÀÑ¡¿460cc¡¡¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡¿9.5¡¢10.5ÅÙ¡¡¡ü¥é¥¤³Ñ¡¿58ÅÙ¡¡¡üÄ¹¤µ¡Ê60ÅÙË¡¡Ë¡¿45.5¥¤¥ó¥Á
¡ü½Å¤µ¡¿310g¡¡¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿ONOFF CBT 626D¡ÊS¡Ë¤Û¤«¡¡¡ü²Á³Ê¡¿8Ëü8000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎFW¡Ï
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿512Ti¥Õ¥§ー¥¹+6-4 Ti¥Ü¥Ç¥£¡¢¹âÈæ½Å¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¹ç¶â¥½ー¥ë¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¦¥¨¥¤¥È¥¹¥¯¥ê¥åー
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡ÊÈÖ¼ê¡Ë¡¿15¡ÊW3¡Ë¡¢18ÅÙ¡ÊW5¡Ë¡¡¡üÄ¹¤µ¡Ê60ÅÙË¡¡Ë¡¿43¥¤¥ó¥Á¡ÊW3¡Ë
¡ü½Å¤µ¡¿329g¡ÊW3¡Ë¡¡¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿ONOFF CBT 626F¡ÊS¡Ë¤Û¤«¡¡¡ü²Á³Ê¡¿6Ëü±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎUT¡Ï
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Õ¥§ー¥¹¡õ¥Ü¥Ç¥£°ìÂÎ AM355P¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥é¥¦¥ó¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¦¥¨¥¤¥È¥¹¥¯¥ê¥åー
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡ÊÈÖ¼ê¡Ë¡¿18¡ÊU2¡Ë¡¢21¡ÊU3¡Ë¡¢24ÅÙ¡ÊU4¡Ë¡¡¡üÄ¹¤µ¡Ê60ÅÙË¡¡Ë¡¿40.25¥¤¥ó¥Á¡ÊU3¡Ë
¡ü½Å¤µ¡¿362g¡ÊU3¡Ë¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿ONOFF CBT 626U¡ÊS¡Ë¡¡¡ü²Á³Ê¡¿4Ëü5000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
»îÂÇ²òÀâ¡áÅÄÞ¼¿®¹Ô
¡ü¤¿¤Ö¤Á¡¦¤Î¤Ö¤æ¤¡¿1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÃÏ¸µÂçºå¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¾åµþ¡£¿¹¼éÍÎ¥×¥í¥³ー¥Á¤Î¤â¤È¤Ç¥´¥ë¥Õ¤Î¸¶Íý¸¶Â§¤ò³Ø¤Ó¡¢º£Ç¯6·î¤ËÀõÁð¥´¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Ë¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¤ë¡£
¼Ì¿¿¡áÃÝÅÄÍÀÇ·¡¢ÅÄÃæ¹¨¹¬
¶¨ÎÏ¡áÀõÁð¥´¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª