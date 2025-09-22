連覇達成を目前に、最後の正念場ということか。小久保ホークスが今カード対戦前まで15勝3敗2分けと“お得意さま”だったオリックス相手に、予期せぬ連敗を喫した。

敗因を探る上で目がいくのは、恐らく九回に出た笹川の走塁ミスだろう。1点差に迫る適時打を放ちながら、二走として左飛で帰塁できずに試合終了を迎えたボーンヘッドは、猛省に値する。

ただ、笹川の走塁ミスが起こる前に打線は何とかできなかっただろうか。初回からいきなり無死三塁の好機をつくり、2死満塁まで攻めながら、あと一本が出ず。その後も三回2死満塁、四回1死一、三塁、そして八回は無死満塁と再三塁上をにぎわせたが、1点も奪うことができなかった。

思えば1点差負けを喫した20日の試合でも八回無死満塁で無得点に終わっていた。これで打線は満塁機に10打席連続凡退という惨状だ。「まあ、すんなりいかないよ。勝つというのは、そんな簡単なことじゃないからね」。ベンチ裏から出てきた王球団会長の足取りも、心なしか重く感じた。

結局、打線はこの日も10残塁を記録し、17日の西武戦から4試合連続2桁残塁と今季ワーストを更新した。残塁の多さはそれだけ出塁していることの証しでもあるが、攻撃にもう一工夫が必要なのかもしれない。残り10試合で訪れた正念場。乗り越えるしかない。 （石田泰隆）