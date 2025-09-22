この日最大の歓声は直後に悲鳴へと変わった。ソフトバンクが1点を追う九回1死二塁。柳町の大飛球が左翼中川に好捕されると、飛び出していた二走笹川が戻れなかった。併殺で幕切れ。小久保監督は「最後は走塁が悪いけど、そんな簡単に勝たせてもらえない」と語った。

好機でのあと一本が遠い。初回は無死三塁から2死満塁となったが無得点。三回も2死満塁を生かせなかった。2点を追う八回は無死満塁の絶好機。20日にも八回無死満塁で抑えられた山崎にまたも封じ込められた。

これが優勝争いの重圧なのか。四回は海野、九回は野村が同じ無死二塁で三振に倒れ、走者を進められなかった。そして最後は笹川の走塁ミス。小久保監督は「経験のある選手はいいでしょうけど、若い選手は優勝争いをしている中でのワンプレーがどれだけ大事か感じているところ」と理解を示した。

18日の日本ハムとの直接対決を制し、優勝マジックを7まで減らした。相性のいいオリックスとの本拠地4連戦でさらなる加速を目指したが、2試合連続の1点差負け。拙攻が響く展開となった。22日には右脛骨（けいこつ）骨挫傷で長期離脱していた柳田が1軍合流予定。小久保監督は「連敗を止める？ それしかないです」と力を込めた。残り10試合。もう足踏みはしていられない。 （小畑大悟）