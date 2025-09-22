大分県玖珠町で人工衛星のデータを活用して育てたコメが収穫の時期を迎えている。収穫したコメをふるいにかけ、厳しい基準を満たしたものが新ブランド米「くす天空の輝き」として販売される。

県内有数の米どころの同町は、さらなるブランド化で農家の収入向上を目指し、2022年にプロジェクトに着手。経験や勘に頼っていた米作りを、データに基づく栽培に切り替えて、効率的、安定的に生産するため人工衛星のデータを使った試作米を栽培してきた。今年、町が主導してブランド米作りの研究会を発足。参加した農家26戸が栽培に取り組んできた。

毎日観測される葉の色など衛星データから、専用のシステムが水田の状態を解析し、必要な水や肥料の量や、一番おいしいコメが収穫できる時期を割り出す。農家はタブレット端末やスマートフォンで情報を得られる。

同町古後の宿利和昭さん（69）の田んぼでは17日、稲刈りが始まった。宿利さんは、システムが「水の管理、肥料、農薬の散布に役だった」と振り返った。

くす天空の輝きは、町内で生産された「ひとめぼれ」で（1）1等米（2）コメの厚さが2ミリ以上の大粒米（3）含有量が多いと硬く粘りが少なくなるタンパク質が6・3％以下−が基準。宿利さんは、今年の収穫は6割程度が基準をクリアすると見積もる。

宿利政和町長は「銘柄米は高くても食べたいというニーズはある」として「5キロ1万円で売れる品質を目指したい」と意欲を見せた。町は67トンの集荷を見込んでいる。

（菊地俊哉）